È un pazzo mondo quello che viviamo. Ci sono giorni in cui, invece di andare avanti, sembra quasi di tornare indietro – a volte anche di 100 anni -. Solo qualche giorno fa abbiamo parlato del bambino brutalmente ammazzato dalla mamma perché gay, come se una persona possa venire soltanto additata per il colore dei capelli, degli occhi e per via della corporatura. Ora invece, la storia che vi stiamo per raccontare ci arriva dalla Scozia. Il protagonista, Blair Wilson, è un ragazzo omosessuale e per questo è stato violentemente picchiato. Ha 21 anni e ha replicato a tutte quelle botte, con un grande sorriso. Il violento in questione, sembra non sia un ragazzo della sua età, ma un uomo, un adulto che, una volta scoperto che Blair era gay, lo ha barbaramente picchiato lasciandogli la faccia grondante di sangue. Mentre passeggiava in strada uno sconosciuto ha iniziato ad offenderlo, lui non ha risposto alla provocazione, così è stato raggiunto dallo sconosciuto che lo ha picchiato con un pugno in faccia. (Continua dopo la foto)



Con la faccia piena di sangue però ha deciso di scattarsi una foto, mostrando il suo sorriso migliore, poi ha condiviso l'immagine sul suo profilo Facebook e ha raccontato quello che gli era successo. “Sono appena stato aggredito da uno che mi ha chiamato ‘frocio’. Credo che sia qualcuno insicuro della sua sessualità, qualcuno che cerca sicurezze in se stesso in questo modo. Ti auguro ogni bene”, ha scritto il 21enne su Facebook. Alla stampa locale ha ammesso: “Sapevo, appena successo, che potevo stare zitto, sentirmi imbarazzato oppure sputtanarlo su Facebook”.

“Ho pubblicato il sefie – continua - anche se il mio naso stava ancora sanguinando, non mi importava”. Una storia che ci dimostra ancora una volta che chi odia non l’avrà mai vinta. Chi semina violenza perderà sempre, perché se è vero che l’odio genera odio, allora è pur vero il suo opposto, ovvero che il bene genera bene e che l’amore crea soltanto altro amore. Una lezione, quella che ci fa Blair, che vale più di mille parole, più di mille gesti.

Ad una persona non eccezionale come lui, l’unica cosa che verrebbe da fare, sarebbe di piangere, disperarsi, caricarsi d’ira e di odio, ma per Blair è stato diverso: è riuscito davvero a “distruggere” il sue omofobo heater… indovinate un po’, con un sorriso! Forza Blair, continua così sperando di non trovarti ancora nel passato di 100 anni fa.

