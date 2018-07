“No. Mi rifiuto”. Non ci sta, alza i tacchi e rinuncia all’incarico di scattare fotografie a quel matrimonio. Una scelta personale, la sua, ma che l’ha subito fatto balzare agli onori della cronaca. Onur Albayrak è stato dipinto come un eroe dopo il suo gesto, semplice, deciso e sicuramente inaspettato per gli sposi. La sua storia ha già fatto il giro del mondo. Onur è un fotografo specializzato in matrimoni, ma quando è arrivato sul posto dell’ultimo che doveva immortalare non ha sentito ragioni e ha mollato tutto. Prima che arrivasse non sapeva che la sposa avesse solo 15 anni. Non ci è passato sopra. Quindi, durante il banchetto, si è rifiutato di fare il suo lavoro. Lo sposo e le famiglie della coppia non l’hanno presa bene, ma per il resto del mondo la decisione di Onur va portata come esempio. Come anticipato, il fotografo non era a conoscenza dell’età degli sposi quando ha accettato l’incarico, altrimenti avrebbe declinato subito. (Continua dopo la foto)



E quando Albayrak è arrivato alla cerimonia di nozze a Malatya, nell'Anatolia orientale, e si è trovato di fronte una sposa giovanissima, di soli 15 anni, quindi due anni più piccola rispetto all’età minima consentita per i matrimoni civili, è stato categorico: non avrebbe fatto foto a quel matrimonio. Come si legge su Hurryet Daily News, la decisione ha fatto infuriare lo sposo, che è arrivato a scatenare una rissa con lo stesso fotografo.

La furia dello sposo, però, non ha fatto fare marcia indietro al fotografo che, grazie ai social, è poi diventato l’eroe del giorno. Da quel momento, Onur è stato sommerso di telefonate di sostegno, diventando un simbolo nel Paese e tra gli wedding planner. Un centinaio di fotografi lo hanno già contattato promettendogli di boicottare eventuali matrimoni che coinvolgano ragazze minorenni. “Lo sposo era venuto nel mio studio circa due settimane fa, ma era da solo - ha raccontato Albayrak al Daily News - Ho visto la sposa per la prima volta al matrimonio, era una bambina e ho sentito la sua paura, stava tremando”.

In Turchia l'età minima per le nozze è fissata a 18 anni, ma può essere ridotta a 17 in casi eccezionali e dietro autorizzazione di un giudice. Ma secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, nel 5% dei casi di nozze in Turchia la sposa è minorenne. "Sono felice di aver contribuito a sensibilizzare sul problema – ha concluso il fotografo - Negli ultimi due giorni il mio telefono non ha smesso di squillare".

