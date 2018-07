“Scatta! La metto su Instagram”. Ma gli squali non sono d’accordo: finisce male

Nuotare con gli squali: only the brave, solo per coraggiosi. Scommettiamo che per quanto possa essere affascinante, un’iniezione di adrenalina, non tutti farebbero un bagno in compagnia di quelli che rientrano nella top 10 degli animali più pericolosi al mondo. Non tutti ma parecchi, magari presi dall’euforia della vacanza, perché certe cose sennò quando ti ricapitano? Molti si convincono così e forse hanno pure ragione. Ma di sicuro Katarina non si farà mai più suggestionare. Lei una nuotata con gli squali l’ha fatta e se la ricorderà per tutta la vita. Una tragedia sfiorata, praticamente. Le avevamo detto che nuotare tra gli squali sarebbe stata “un’esperienza divertente”. Gli ha creduto e probabilmente si sarà pure divertita fino a un certo punto. Peccato che stava per rimetterci un braccio. È successo tutto un mese fa circa, quando si trovava in vacanza alle Bahamas con la sua famiglia e solo ora ha raccontato la sua disavventura ai giornali americani. (Continua dopo la foto)



Si chiama Katarina Zarutskie, ha 19 anni, è una modella e influencer di Miami e una studentessa di infermieristica, e ha raccontato ai tabloid cosa le è successo alle Bahamas, mentre stava trascorrendo una vacanza con i suoi. Lì ha visto delle persone nuotare vicino a diversi squali nutrice. Sembravano docili, una situazione tranquilla, insomma, quindi ha deciso di buttarsi anche lei. Con l’idea di farsi immortalare tra i pescicani per poi pubblicare le foto su Instagram, Katarina è entrata in acqua. È riuscita nell’intento, alla fine sui social l’ha postato quel momento, ma non senza un ‘leggerissimo’ inconveniente.

Mentre era in posa, infatti, uno squalo l'ha trascinata per il polso sott'acqua, dove è rimasta per qualche secondo. Ha avuto bisogno di punti e antibiotici e in futuro potrà essere sottoposta ad un piccolo intervento per rimuovere i frammenti di denti dell'animale rimasti nella ferita. Sono uscita dall'acqua senza subire ulteriori ferite, ma con il braccio sanguinante”, ha spiegato ai tabloid Katarina, che è riuscita a rimanere calma in quella situazione. Si sa: gli squali sono attirati dal sangue. Ma ha rischiato grosso perché, stando a quanto raccontato da lei stessa a BuzzFeed, avrebbe potuto perdere la mano: “Sono stata molto, molto fortunata. Sono animali selvatici ed è una situazione che non si può controllare. Ho avuto una grande lezione”, ha ammesso la 19enne.

IG Model Decides to Try to Take The Perfect Pic With a Bunch of Sharks, Then is Surprised The Sharks Attacked Her (Video) https://t.co/LpGqKP6xLD via @Ckidd206 pic.twitter.com/DPLhthX6D4 — Robert Littal (@BSO) 11 luglio 2018





Il proprietario di Staniel Cay, dove la ragazza si è tuffata, ha però precisato che c’è un cartello che avverte i bagnanti dei possibili attacchi di squali. ‘Questi animali sono considerati abbastanza docili ma occasionalmente mordono. Normalmente succede quando scambiano una mano o le dita per un pezzo di cibo”, ha spiegato Daniel Hocker. Lei, Katarina, è stata attaccata duramente in rete: "Hanno rigirato la storia in modo che apparissi come la bionda modella stupida di Instagram - ha detto alla BBC - Ho ricevuto tanti commenti pieni d'odio da parte di persone che si limitavano a dire soltanto cose ridicole. Ho esperienza nel surf e nelle immersioni e so che gli squali nutrice sono generalmente molto sicuri. Ho decine di foto con loro".

"Aiuto!". Lo squalo si avvicina, panico in mare. Ed ecco cosa succede al malcapitato