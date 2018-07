Si chiama Andrew Wardle e forse vi ricordate di lui. L’uomo, britannico, è nato con una rara patologia che lo ha portato a essere senza pene. Vi sembrerà incredibile ma l’uomo è riuscito a mantenere il segreto della sua condizione anche con la fidanzata Fedra Fabian. Ma come è possibile che lei non si sia mai accorta di nulla? Perché Andrew ha sempre evitato di fare sesso tirando fuori ogni volta una scusa diversa. Un giorno un’infezione, un altro giorno la candida, poi il suo cattivo odore intimo. Insomma, inventava bugie a fin di bene. E lei, che lo amava, ha sempre accettato. Un giorno però Andrew non ha resistito: ha confessato la verità alla sua donna. "Non mi sono sentita tradita quando Andrew mi ha confessato la sua menomazione – aveva poi raccontato lei al Daily Mail. Anche se sono la sua ragazza questo è un problema molto intimo. Spesso è molto difficile per una donna dire al proprio partner che non può avere figli quindi, immaginate quanto sia stato difficile per Andrew confessarmi tutto". Continua a leggere dopo la foto

Da quando vi abbiamo raccontato per la prima volta la storia di Andrew, sono passati due anni. Nel frattempo tante cose sono cambiate nella vita dell’uomo che ora, dopo essersi sottoposto a un delicatissimo intervento (da 50.000 sterline) per l’impianto del pene, presso lo University College Hospital di Londra, si prepara a fare sesso per la prima volta. La sua deve essere un’emozione impareggiabile. L’intervento è andato a meraviglia e l’uomo si appresta a perdere la sua verginità.

Ma c’è un piccolo problema: ora Andrew avrà un’erezione per 10 giorni. Sì, 10 giorni. Trascorso questo tempo, il suo impianto si sgonfierà e lui potrà avere finalmente una vita (sessuale e non solo) come quella di tutti gli altri uomini. Anche la sua fidanzata che ha avuto pazienza per tutti questi anni, è felice come una Pasqua di poter finalmente consumare un rapporto sessuale con l’uomo che ama. “Ho passato 44 anni senza pene – ha detto – e ora fare sesso mi eccita ma al tempo stesso mi preoccupa”. Continua a leggere dopo la foto

Comprensibile. “Sono un uomo bionico e posso fare sesso anche da ubriaco” scherza Andrew. La condizione con la quale Andrew è nato è rarissima: capita una volta ogni 20 milioni. È nato senza pene ma con un solo testicolo. Da bambino si è sottoposto ad alcuni interventi per creare un’apertura nel suo apparato urinario. Ora finalmente è un uomo come tutti gli altri. Anzi no, lui è l’uomo più felice del mondo.

