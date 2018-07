“Che vuoi fare, sono ragazzi”, quante volte lo abbiamo detto per giustificare le “gesta” dei nostri figli anche quelle che non avevano alcun senso? Ecco. Allora dovete sentire questa storia che è avvenuta in Cina. Un ragazzo di 13 anni di nome Duoduo – lo riporta il Daily Mail– era curioso di fare questa cosa e l’ha fatta. Senza ovviamente pensare alle disastrose conseguenze. Cosa ha fatto di male? Ha infilato il cavo Usb del cellulare nel suo pene. Il motivo? Era curioso di sapere che sensazione si provasse avendo un cavo del cellulare infilato nel pene. E che sensazione credi di provare? Vabbè, non sta a noi giudicare. Anche noi, da ragazzini, ne abbiamo fatte di cose strane. Ne abbiamo fatte di cose sbagliate. Comunque il ragazzo, dopo aver infilato il cavo nel pene, ha provato a toglierlo ma non ci è riuscito. E ha iniziato a patire le pene dell’inferno: il dolore era insopportabile e il ragazzo stava malissimo. Ovviamente è dovuto correre in ospedale. Continua a leggere dopo la foto

Quando i medici hanno visitato il ragazzo, sono rimasti senza parole: il cavo si era attorcigliato ed era rimasto incastrato all’interno del pene di Duoduo. Aveva addirittura raggiunto la sua vescica. Il ragazzo, di Linkou nella provincia di Heilongjiang, è stato ammesso in ospedale il 14 giugno. Lo riporta Heilongjiang Metropolis Channel. Il ragazzo aveva ovviamente tracce di sangue nelle urine. Dopo qualche tempo, è stato trasferito presso l’Harbin Children's Hospital per un trattamento di emergenza.

Il dottor Xu Liyan del reparto di urologia ha spiegato che il cavo si è attorcigliato ed è rimasto incastrato nel pene di Duoduo raggiungendo la vescica del ragazzo. “Si vede bene dalla raggi x – ha spiegato il medico – ed è questo il motivo per cui il ragazzo non riusciva a togliere il cavo dal pene. Sapete quanto era lungo il cavo nel pene di Duoduo? 10 centimetri! Ma il ragazzo era curioso di sapere che sensazione si provasse… Aveva sentito i suoi compagni di scuola che giocavano con il loro pene e aveva deciso di fare come loro.

I medici hanno provato a rimuovere quel cavo utilizzando del lubrificante ma si sono accorti che il nodo non passava attraverso l’uretra. Così hanno deciso di fare un’incisione per rimuovere il cavo. Il ragazzo ora sta bene: è stato dimesso dall’ospedale il 3 luglio e siamo sicuri che ormai la sua curiosità sarà soddisfatta. E che, da ora in avanti, giocherà ad altro…

