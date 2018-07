Una foto sui social, un commento che dice tutto. Questo post serviva a dare una lezione, e ci è riuscito, al netto di tutto il dolore vissuto e che ha generato. Shakira Pellow aveva solo 15 anni quando è stata uccisa dalle droghe. Così i suoi genitori hanno deciso di condividere le immagini degli ultimi strazianti momenti di vita della giovanissima in un letto d’ospedale per mettere in guardia gli altri ragazzi sui pericoli delle sostanze illecite e nella speranza che non si ritrovino in situazioni analoghe. "È un’immagine orribile e abbiamo discusso se pubblicarla o meno. Tuttavia, vogliamo dire ad altri adolescenti: 'Se continui a prendere questa roba, questo è ciò che ti succederà'", dicono la mamma Rita il suo compagno Lee Butcher, di Camborne in Cornovaglia. Altri tre quindicenni che quella sera erano in compagnia di Shakira sono stati portati in ospedale e successivamente salvati dai medici. (Continua a leggere dopo la foto)

Dopo aver trascorso un po' di tempo ad ascoltare la musica nel giardino sul retro, gli adolescenti sono andati in un parco. Secondo quanto si legge sul Mirror hanno assunto delle “tavolette blu contrassegnate con la parola Duplo”. La famiglia di Shakira è stata allertata non molto tempo dopo in merito al fatto che tutti e quattro i ragazzi erano “collassati” e che erano stati chiamati i servizi di emergenza. La 15enne è stata subito portata in ospedale. Lì la madre Rita ha preso coraggio e ha scattato la foto... (Continua a leggere dopo la foto)

“Questa è un’immagine scioccante, ma, onestamente, ho pensato che Shakira si fosse salvata", ha detto. "Ho scattato la foto pensando che gliela avrei mostrato più tardi, non avremmo mai pensato che sarebbe morta, ma ora ci troviamo in questa triste circostanza”. E dice: “Vogliamo che attraverso questa foto altre persone vengano aiutate. Queste droghe non sono per il divertimento: uccidono le persone” aggiunge Rita. (Continua a leggere dopo la foto)

"Vogliamo solo aumentare la consapevolezza, se riusciremo a salvare una sola vita, ne varrà la pena." Una portavoce dell'associazione contro le droga Addaction ha dichiarato di non aver mai sentito parlare di “Duplo” prima di questo incidente e il contenuto della sostanza resta tutt'ora sconosciuto. Una pagina di raccolta fondi è stata istituita per aiutare a raccogliere denaro per il funerale della 15enne.

