Il mestiere di poliziotto è davvero particolare. Quasi sempre si ha a che fare con il lato peggiore della società, con situazioni al limite e si sa anche che quasi ogni giorno si rischia la vita. A volte, però, succede anche che ci si ritrovi in circostanze particolari, anche emozionanti e commuoventi, come questa. Una storia di solitudine, come spesso se ne sentono quando di mezzo ci sono persone anziane, che fortunatamente però si è conclusa a lieto fine, quella che arriva da San Carlo all'Arena, quartiere del centro antico di Napoli. Una donna di 92 anni ha telefonato alla polizia, in evidente stato di agitazione, asserendo di aver subito una rapina in casa. Sul posto si sono recati gli uomini del commissariato San Carlo all'Arena della Polizia di Stato, come racconta una nota della Questura di Napoli, che però, una volta entrati nell'appartamento dell'anziana donna hanno potuto verificare che era tutto in ordine e che non mancava niente, anzi; c'era addirittura del denaro sul tavolo della cucina. (Continua a leggere dopo la foto)

Gli agenti hanno allora cercato di tranquillizzare la 92enne, cercando di farle capire che dall'appartamento non mancava nulla: è stato così che la donna ha confessato, dichiarando ai poliziotti di essersi inventata la rapina soltanto perché vive da sola e aveva bisogno di compagnia. Gli agenti hanno così accompagnato la 92enne a fare colazione e l'hanno poi accompagnata nella parrocchia del quartiere, affidandola al prete, che conosce bene la donna. (Continua a leggere dopo la foto)

Il parroco ha assicurato ai poliziotti che avrebbe trovato qualcuno che facesse compagnia all'anziana. "Il sorriso ed i ringraziamenti che la signora ha donato ai poliziotti che sono intervenuti, sono stati, di sicuro, un incentivo per riprendere il servizio di prevenzione e di repressione dei reati" conclude la nota della Questura di Napoli. (Continua a leggere dopo la foto)

Storie di questo tipo riempiono il cuore di tenerezza, ma spingono anche tutti a una profonda riflessione su un tema assai delicato e molto diffuso: quello, appunto, della solitudine degli anziani. C'è sempre più bisogno di un intervento politico teso a creare situazioni di aggregazione e di conforto per persone che vivono questa condizione. Possibilmente gratuitamente, visto che nella maggior parte dei casi, questi anziani, oltre ad essere soli, sono anche poveri.

