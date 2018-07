Un momento davvero brutto per Ghali, nuova star della musica italiana. È successo tutto così in fretta: il 23 giugno gli aveva regalato un sogno. Meno di una settimana dopo, spontaneamente e con il sorriso, era tornato da lui, da quel bimbo che lo amava e che amava cantare le sue canzoni nonostante fosse in un letto d'ospedale bloccato da una tremenda malattia. E ora che il suo nuovo amico non c'è più, ora che la malattia ha avuto la meglio, lui ha voluto dedicargli un ultimo saluto, ringraziandolo per quegli insegnamenti forse inaspettati con un post su Instagram che ha davvero commosso tutti e che manda un messaggio bellissimo. È morto lunedì pomeriggio all'ospedale Gemelli di Roma, Ledio, il ragazzino di undici che da tempo lottava contro una brutta malattia. Il piccolo era diventato famoso a fine giugno, quando il rapper milanese Ghali era andato a trovarlo in clinica per esaudire il suo desiderio di conoscerlo. (Continua a leggere dopo il video e la foto)

"Ho fatto un salto all’ospedale Gemelli di Roma per trovare il mio nuovo amico - aveva scritto il cantante di Baggio a corredo di un video che mostrava il bellissimo abbraccio tra lui e Ledio -. Dovreste vedere quanto ama la nostra musica. Mostrategli ora tutto l’amore che siamo in grado di dargli". Soltanto sei giorni dopo, il giovane musicista era tornato dal suo piccolo amico. Insieme avevano riso, cantato e Ledio alla fine - sempre su Instagram - lo aveva salutato: "Grazie tantissimo, ti voglio bene fratello". unedì, invece, a prendere la parole è stato di nuovo il cantante milanese, con quel messaggio che nessuno avrebbe voluto leggere in cui ha dato a tutti la tremenda notizia. (Continua a leggere dopo la foto)

Ghali è molto amato e seguito dai giovani e questo gesto ha quindi un valore molto importante. Per chi non lo conoscesse, il suo è lo pseudonimo di Ghali Amdouni, nato a Milano il 21 maggio 1993. È un rapper italiano nato da genitori tunisini. È sempre vissuto nel capoluogo lombardo, trascorrendo buona parte della sua infanzia a Baggio, quartiere della periferia milanese. Ha iniziato ad avvicinarsi all'hip hop utilizzando lo pseudonimo nome Fobia, poi diventato Ghali Foh. Nel 2011 riceve una chiamata dal rapper Gué Pequeno, che lo mette sotto contratto nella sua etichetta Tanta Roba. (Continua a leggere dopo le foto e il post)

Con il tempo, si fa conoscere anche grazie a Fedez, accompagnandolo nel suo tour. Dal 2014 al 2016 pubblica una serie di singoli accompagnati da videoclip sul proprio canale YouTube, grazie ai quali ottiene popolarità. Nel 2015 cambia inoltre il proprio nome d'arte in Ghali. Il 14 ottobre 2016 pubblica su Spotify il singolo di debutto "Ninna nanna" che ha stabilito nuovi record di streaming in Italia, ottenendo il più alto numero di ascolti nel primo giorno; il singolo è stato in seguito certificato triplo disco di platino dalla FIMI per le oltre 150.000 copie vendute.

