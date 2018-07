Il mondo intero ha esultato per l'annuncio arrivato dalla Thailandia: i ragazzini e il loro allenatore sono tutti salvi e sono stati tirati fuori dalla grotta. E così, presto fatto, arriva per loro un invito davvero speciale. Il mondo del calcio ha seguito con grande apprensione le operazioni di salvataggio dei giovani calciatori rimasti intrappolati con il loro allenatore nella grotta del nord della Thailandia dallo scorso 23 giugno. A poco alla volta i soccorritori hanno trascinato fuori dalla grotta di Tham Luang i giovani atleti, tutti di età compresa tra gli 11 e i 16 anni, facendo tirare un sospiro di sollievo ai loro parenti. Nel frattempo la Fifa ha deciso di mandare un messaggio ai calciatori, invitandoli ad assistere alla finale dei Mondiali di Russia. (Continua a leggere dopo la foto)

Il presidente della Fifa Gianni Infantino non ha perso tempo nelle ultime ore per dimostrare la vicinanza di tutto il mondo del calcio alle famiglie dei 12 ragazzini, di età compresa tra gli 11 e i 16 anni, che assieme al loro coach di 25, sono rimasti intrappolati in una grotta del nord della Thailandia dallo scorso 23 giugno. A tal proposito il numero uno del massimo organo calcistico internazionale ha inviato un messaggio al leader della Federcalcio thailandese, Somyot Poompanmoung. (Continua a leggere dopo la foto)

Queste le parole di Gianni Infantino proprio nelle ore in cui i soccorritori stanno estraendo i ragazzini dalla grotta di Tham Luang: "I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con tutti i familiari e la comunità thailandese, speriamo che presto possano riabbracciare i loro cari. Noi tutti speriamo che i ragazzi possano presto ritrovare le loro famiglie e che le loro condizioni di salute gli permettano di viaggiare, in questo caso la Fifa sarebbe felice di averli come ospiti alla finale dei Mondiali". (Continua a leggere dopo la foto)

Difficile al momento pensare ad una presenza dei ragazzini del loro coach domenica 15 luglio allo Stadio Lužniki di Mosca per la finale di Russia 2018. Sicuramente i giovani calciatori avranno bisogno di diversi giorni di cure per riprendersi nel migliore dei modi da questa brutta disavventura. In ogni caso, questo invito aiuterà anche psicologicamente la loro ripresa ad avvenire nel modo più rapido possibile. Chissà che non ci riescano davvero ad andare, sarebbe bellissimo!

