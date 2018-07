Per i 18 anni della nipote aveva pensato a un dono speciale. Uno di quelli che non hanno niente a che fare con gioielli, automobili o mancette. Un ricordo, sì, qualcosa che rimanesse, certamente, ma un dono diverso, inaspettato, bellissimo. Abbiamo scritto volutamente il tempo del verbo al passato – aveva pensato – perché nonno Addo non c'è più. Se ne è andato prima che la nipote Rejoice arrivasse al traguardo dei 18, il primo passo verso l'età adulta. Ma aveva previsto tutto e così aveva dato disposizioni precise. Rejoice, che ha tre sorelle più grandi – Alice, Francesca e Sevia – e una più piccola – Miriam – il giorno del suo compleanno è andata a cercare tra le cose del nonno. Si è ricordata di quando nonno Addo diede il suo dono alle sorelle e sapeva che anche per lei aveva lasciato da parte un regalo speciale. Questa storia, raccontata da Repubblica, ha già fatto il giro del mondo perché Rejoice l'ha condivisa sui social, con i suoi amici virtuali. (Continua dopo la foto)



"Da consegnare a Alice, Francesca, Sevia, Rejoice e Miriam (e poi basta?) il giorno del loro 18 compleanno. Nel caso, qualcuno lo faccia per me, grazie". Rejoice, che vive in Toscana ed è figlia di Chinasa, che arrivò in Italia dalla Nigeria negli anni Novanta, e di Plinio Torri, è nata nel 2000 e ha compiuto 18 anni in questi giorni e quando è andata a cercare fra le cose del nonno ha trovato la scatola con quel messaggio e il suo regalo per i suoi 18 anni: il numero del quotidiano uscito il giorno in cui è nata. Sulla prima pagina c'era scritto a penna: "Ti sarà gradito sapere cosa succedeva nel mondo quando tu nascesti".

Faceva così, nonno Addo: quando nasceva una nipotina comprava un quotidiano e ci scriveva sopra i suoi auguri, da recapitare quando le ragazze fossero diventate maggiorenni". Il quotidiano è datato agosto 2000, Rejoice è nata in giugno ma quella volta il nonno comprò il quotidiano nel giorno del compleanno di sua moglie, la nonna. 'Popoli usa e getta', continua Repubblica, è il titolo del giornale di 18 anni fa capitato a lei, la prima pagina è per i braccianti stranieri, già schiavi nelle terre della raccolta dei pomodori. Addo Torri, nato vicino Livorno nel 1930, era un nonno comunista e la scelta del giornale non è stato casuale, il quotidiano Liberazione, chiuso definitivamente nel 2014, il cartaceo non usciva più dal 2011.

"È stato commovente leggere la sua calligrafia e quella sua piccola dedica scritta quasi venti anni fa – dice a Repubblica Rejoice, che ha postato la foto del quotidiano e della dedica - per il puro piacere di condividerlo con i pochi stretti seguaci che ho, invece ha fatto il giro del social, e ho ricevuto centinaia di messaggi di affetto e ammirazione verso il mio nonno che mi hanno profondamente commossa". Tra quattro anni toccherà a Miriam, la piccola di casa, aprire il regalo di nonno Addo. E chissà che era successo il giorno in cui è nata lei.

