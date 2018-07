Una tragica notizia che arriva dall'altra parte del mondo, ma non per questo fa meno male. Solo a leggere è impossibile non immedesimarsi nella situazione, nel pensare quanto possa essere crudele il destino. È drammatico il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel Delaware, negli Stati Uniti. Un uomo di sessantuno anni è morto insieme alle sue quattro figlie. In auto con loro c’era anche la moglie dell’uomo e mamma delle ragazze, unica sopravvissuta allo schianto ma attualmente in gravissime condizioni. L’incidente, di cui dà notizia la stampa statunitense, è avvenuto mentre la famiglia tornava da un viaggio nel Maryland. Stavano per tornare a casa loro nel New Jersey quando per ragioni ancora non chiarite si sono scontrati con un camioncino. L’incidente mortale è avvenuto a Townsend, nella Contea di New Castle. (Continua a leggere dopo la foto)

La polizia ha identificato domenica l’uomo, di origini filippine, che si chiamava Audie Trinidad mentre a diffondere i nomi delle ragazze decedute sono stati per il momento solo i media locali. Kaitlyn, la più grande delle figlie, aveva venti anni e studiava per diventare infermiera; Danna ne aveva diciassette e Melissa e Allison erano due gemelle di tredici anni. (Continua a leggere dopo la foto)

La polizia ha detto che la madre, la cinquantatreenne Mary Rose Ballocanag, è stata ricoverata in ospedale con gravi ferite. Per lei è stata creata una pagina su GoFundMe di raccolta fondi per chi volesse aiutarla economicamente dopo il gravissimo lutto. La città in cui vivevano, Teaneck, sabato sera ha organizzato una veglia per le vittime. (Continua a leggere dopo la foto)

Gli amici e i conoscenti, ma anche persone con cui non avevano mai avuto a che fare, hanno preso parte alla veglia con candele, fiori e altri oggetti che facessero sentire tutta la vicinanza alla donna in ospedale e al tempo stesso mandassero un caloroso pensiero alle vittime. Morire così non si può. Ci auguriamo che almeno la donna si salvi e che abbia la vicinanza di tutti per superare un trauma così immenso e inimmaginabile.

