Un amore fortissimo, un sogno realizzato. Avevano deciso di sposarsi per coronare un percorso che li aveva portati alla felicità. E poi all'attesa del momento più bello, quello che ogni coppia aspetta dopo l'infinito stress e il guazzabuglio di emozioni che comporta il fatidico "sì": il viaggio di nozze. Si erano preparati al meglio e avevano deciso di godersela al meglio. Ma è finita in tragedia la loro luna di miele in Honduras. Erano una coppia di giovani sposi israeliani. Secondo quanto riportano i media locali e israeliani, i due giovani hanno avuto un incidente, avvenuto per ragioni ancora poco chiare, lanciandosi lungo il cavo di una teleferica, dotati solo di ganci. Da quanto ricostruito la sposa, la ventisettenne Shif Fanken, sarebbe rimasta bloccata a metà percorso e suo marito, il ventiquattrenne Egael Tishman che la seguiva, l'avrebbe colpita in pieno. (Continua a leggere dopo la foto)

Il bilancio dello scontro è drammatico: l’uomo è morto poche ore dopo l'incidente, mentre la moglie è rimasta gravemente ferita ed è stata trasferita in eliambulanza in Florida, dove è stata operata e ricoverata in terapia intensiva. Dalle prime ricostruzioni riportate dalla stampa, che cita i soccorritori intervenuti sul posto, i due sposi stavano facendo una crociera e, durante una fermata, avevano deciso di fare quel percorso da brividi lungo la teleferica, posta tra due alberi. (Continua a leggere dopo la foto)

Sono ora in corso indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente. Intanto il ministero degli Esteri israeliano ha fatto sapere di essere in contatto con l’ambasciata per riportare quanto prima nel Paese la salma del ragazzo e celebrare così i funerali alla presenza di tutta la famiglia che in queste ore è totalmente sotto choc. Mai avrebbero potuto immaginare una cosa del genere. (Continua a leggere dopo la foto)

Il viaggio dei sogni, quello per coronare un amore, si è concluso quindi nel peggiore dei modi. E così dalla celebrazione del matrimonio, le famiglie si ritroveranno a dover piangere intorno a una bara. Intanto cresce l'ansia e l'attesa per avere notizie riguardo la ragazza. Ogni speranza ora è per lei, affinché possa salvarsi.

