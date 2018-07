Spesso si dice che un gesto valga più di mille parole. E se quel gesto è un bacio, allora tutto diventa più dolce e significativo. Un bacio, questo, che ha fatto subito il giro del web. Un bacio normalissimo che ha sigillato un momento bellissimo per chi ha appena compiuto un'impresa sportiva da festeggiare con il proprio amore. La tennista Alison Van Uytvanck, subito dopo aver eliminato la campionessa in carica di Wimbledon, la spagnola Garbine Muguruza, è corsa a bordo campo, felice, e ha abbracciato e baciato la sua fidanzata Greet Minnen. Niente di più spontaneo, libero e normale. La tennista belga, attuale numero 47 della classifica mondiale, ha risposto così, poco dopo, a chi le chiedeva un commento sul bacio saffico: "Non dobbiamo provare vergogna, ho deciso di essere libera: credo che fare coming out sia stata una scelta positiva". (Continua a leggere dopo la foto)

Alison Van Uytvanck ha fatto notizia a Wimbledon per diversi motivi. Non solo perché ha sconfitto la campionessa in carica e numero tre del mondo Garbine Muguruza (con un risultato maturato così: 5-7, 6-2, 6-1) ma anche perché la giocatrice belga ha rivelato pubblicamente la relazione con la compagna e giocatrice professionista Greet Minnen. Dopo la vittoria, Alison ha abbracciato la compagna. "Abbiamo deciso di renderlo pubblico e di non tenerlo soltanto per noi, perché sono felice e non mi interessa se lo sono con un uomo oppure con una donna", ha detto Van Uytvanck sulla decisione di rivelare la relazione. (Continua a leggere dopo la foto)

"Non dovremmo vergognarci, voglio essere libera. Non ho una malattia." E guai a darle torto. Sulla partita, invece, per la belga la chiave per sconfiggere Muguruza era optare per un tennis aggressivo. “Altrimenti non avrei avuto alcuna possibilità”, ha ammesso. "Ovviamente lei è così aggressiva che se l’avessi fatta giocare avrei perso sicuramente. Quindi questo era il mio piano da mettere in atto nel secondo set e nel terzo, e per fortuna ha funzionato. Ho giocato davvero un'ottima partita". E la partita fuori dal campo, anche quella adesso è stata vinta.

