Come è possibile arrivare a tanto? Eppure di storie così tremende ne sentiamo, purtroppo, sempre più spesso. C'è qualcosa che sta venendo meno nel tessuto sociale, in ogni parte del mondo. E a farne le spese sono quasi sempre i più piccoli. "Se non sono gigli son pur sempre figli e vittime di questo mondo", cantava De André, ed è vero: i figli sono vittime di quel che fanno i genitori. E quello che è accaduto in questa storia lascia senza fiato: ha rapito la figlia di un anno (sì, avete letto bene: un anno), le ha sparato e poi si è suicidato. Il dramma si è consumato a Cruger, nello Stato Usa del Minnesota. Secondo le ricostruzioni, Lavonta Lloyd, 23enne, non si sarebbe mai rassegnato al fatto che la figlioletta Kamaya, di appena un anno, continuasse a vivere con la madre, la sua ex, Kimberly Outlaw. Sembra che lunedì l’uomo, finito nei guai, in passato, per violenze domestiche, avesse tentato di sottrarre Kamaya alla madre: l'aveva prelevata dall'asilo senza permesso... (Continua a leggere dopo la foto)

Ma alla fine, dopo qualche ora, la bimba era stata riportata nella sua casa di Cruger, non lontano dalla capitale Jackson. Lloyd però non si era rassegnato e il giorno dopo era tornato nell'abitazione di Kimberly, che a quel punto ha chiamato la polizia: intercettato dagli agenti, era riuscito comunque a fuggire, senza però darsi per vinto. Giovedì mattina, l'attacco fatale: il 23enne è tornato a casa della ex armato ed è riuscito a portarla sparando colpi in aria. Quindi ha fatto perdere le proprie tracce a bordo del suo pick up. (Continua a leggere dopo la foto)

Immediata è scattata la caccia all'uomo nella pianura del delta del Mississippi. Con gli agenti alle spalle e un posto di blocco davanti a lui, Lloyd è uscito dalla strada e si è infilato in un fossato, fermandosi poco dopo, vicino a Moorhead, nella contea di Sunflower. Quando i poliziotti lo hanno raggiunto hanno trovato all'interno dell'auto i corpi senza vita del 23enne e della bimba, insieme all'arma del delitto: una pistola con cui l'uomo ha ucciso la figlia e poi se stesso. (Continua a leggere dopo la foto)

Ed ora in molti si chiedono il perché le autorità non abbiamo preso provvedimenti seri dopo le denunce di Kimberly, che aveva anche chiesto un provvedimento restrittivo nei confronti di Lavonta. E purtroppo questo fatto ci riporta a una riflessione più che mai attuale anche in Italia, dove sempre più spesso si viene a sapere di tragedie simili che forse potevano essere evitate se solo si fosse intervenuti preventivamente e alle prime segnalazioni. Non può esserci comprensione, queste sciagure vanno bloccate sul nascere.

