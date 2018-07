Alayna è nata il 3 marzo scorso. Una bambina in perfetta salute. Poi, all'improvviso, la mamma ha notato che nonostante la bambina non mostrasse alcun disturbo, il suo volto aveva cambiato colore: era diventato di una tonalità strana, di colore blu-grigia. A quel punto i genitori della piccola, Sophie Giblin e Jezz Bateson, rispettivamente di 25 e 26 anni, che vivono nella cittadina balneare di Withernsea, nell'East Riding of Yorkshire, si sono preoccupati e hanno deciso di portarla da un pediatra. Che è rimasto perplesso per quel colorito strano di Alayna, quindi il consiglio a Sophie e Jezz di recarsi al pronto soccorso per analisi più approfondite. "Non sapevo veramente cosa dire ai dottori quando l'ho portata da loro, ma mi hanno consigliato di portarla in ospedale e siamo andati direttamente alla A & E – ha raccontato la madre di Alyna all'Hull Live - La sua temperatura e i suoi livelli sierologici erano buoni. Tuttavia, quando hanno controllato la quantità di ossigeno hanno notato che era molto basso, quindi è stata portata direttamente al dipartimento di emergenza". (Continua dopo la foto)



Dopo diversi controlli, i medici sono arrivati alla conclusione che Alayna soffriva di una strana malattia cerebrale a livello della materia bianca. La diagnosi esatta? Non esiste: "Ha una malattia del cervello a livello della materia bianca, ma questo apre molte strade e ipotesi diverse. Le hanno eseguito scansioni MRI ma non riescono proprio a capire cosa ci sia di sbagliato nella nostra bambina", hanno proseguito i genitori. Secondo i dottori dell'Hull Royal Infirmary di Leeds, il cervello di Alayna non si sarebbe sviluppato correttamente al momento della nascita e questa grave condizione potrebbe condizionare la sua crescita.

"È stato orrendo per noi – ha continuato mamma Sophie - Siamo una coppia abbastanza forte e ce l'abbiamo fatta insieme ma è stato davvero difficile. Stiamo prendendo ogni giorno come viene e passiamo attraverso bei giorni e brutte giornate. Viene alimentata da un tubo gastrico inserito nello stomaco e deve andare a letto attaccata a un ventilatore per respirare. Non esiste una cura, quindi si tratta solo di gestire i suoi sintomi e dargli la migliore qualità di vita che possiamo".

Oltre al dramma, va aggiunto il fatto che le cure della bambina sono molto costose. Per questo motivo i concittadini della famigli Bateson stanno dando una mano: hanno già raccolto 1790 sterline. "È stato incredibile – hanno commentato i genitori, che hanno anche aperto una pagina di Crowfunding - Ci costa 40 sterline per volta e se lo facciamo insieme è il doppio. È incredibilmente costoso per noi e sto cercando di risolvere i vari problemi perché non posso lavorare. Non ci siamo resi conto di quanta bella gente c'era nella grande comunità in cui viviamo, ed è stato semplicemente incredibile scoprirlo".

