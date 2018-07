È una storia choc quella che stiamo per raccontarvi. Ha già fatto il giro del mondo, immagini comprese, e, ne siamo sicuri, sconvolgerà anche voi. Siamo in Cina, nella provincia di Jiangsu, e la scena a cui hanno assistito diversi passanti difficilmente la mente la spazzerà via. Una scena raccapricciante: un neonato abbandonato sul marciapiede fuori da un ospedale. Il piccolo, come mostrano le foto scattate per strada, aveva solo una copertina addosso e un ombrello sopra per evitare la pioggia. Ci hanno provato, i passanti che si sono imbattuti in questa crudeltà, ad aiutarlo, ma la nonna del piccolo non ha voluto sentire ragioni. Sì, perché quel neonato l'aveva partorito inaspettatamente la figlia 15enne in strada ma lei, la nonna del neonato, non ha proprio voluto saperne: "No, no. Non vogliamo questo bambino", avrebbe risposto alle persone che la imploravano di portare a casa quella creatura lasciata sull'asfalto, sotto le intemperie. (Continua dopo la foto)



Così hanno detto i testimoni di questo fatto tremendo: la nonna si è rifiutata categoricamente di portare quel piccolo in ospedale e poi a casa, dove avrebbe dovuto ricevere le cure amorevoli che ogni neonato merita. Stando alle prime ricostruzioni, pare che la figlia adolescente della signora fosse andara a studiare in un'altra città. Città che dista circa 300 chilometri di distanza dalla provincia originaria di Jiangsu, ed era tornata a casa per far visita alla sua famiglia.

Non è ancora chiaro se la ragazza non sapesse di aspettare un figlio o semplicemente l'avesse nascosto di proposito ai familiari, sta di fatto che proprio nel periodo in cui era tornata a casa, la giovane ha iniziato ad avere le prime contrazioni. Quindi la decisione della madre di portarla subito all'ospedale più vicino. Ma poi, durante il tragitto, poco prima di varcare la porta della clinica, ha partorito.

Ha dato alla luce il figlio per strada, fuori dal Taixing People's Hospital. "Sono rimasto scioccato, l'ha semplicemente abbandonato in strada", ha commentato, come riporta il Mirror, un testimone che ha assisitito attonito alla scena. Il bambino è stato poi portato in ospedale dagli infermieri, mentre la giovane mamma è stata poi operata per un problema di placenta ritenuta. E la nonna? Pare che la polizia non abbia preso alcun provvedimento nei suoi confronti. L'abbandono di minore, lì, non è considerato reato.

"Unica". Ecco chi era la bambina morta per l'esplosione di un gonfiabile in spiaggia e la decisione della famiglia