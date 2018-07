Quello di Paige è un incubo che è iniziato sette anni fa e che da quel maledetto giorno non le ha più dato tregua. Al punto da decidere di porne fine nel modo più estremo possibile: ricorrere a un'amputazione. Questa bella ragazza si chiama Paige Howitt, ha 24 anni, è originaria di Birmingham, Regno Unito, e da sette anni è costretta a patire dolori lancinanti al ginocchio sinistro. Dolori così forti e persistenti che le rendono la vita impossibile. Paige soffre di una malattia rara che le provoca una fitta continua al ginocchio. Ecco perché adesso, dopo tanti anni di sofferenze, si dice disposta a rinunciare all'arto sinistro e persino a pagare caro l'operazione che nessuno, specie se giovane e con tutta la vita davanti, vorrebbe mai subire: l'amputazione della gamba. Ma Paige, che è stata intervistata dal Sun che ha raccontato la sua storia, vede poche alternative ormai alla sua condizione. (Continua dopo la foto)



La 24enne di Birmingham si dice disposta a pagare ben 9mila sterline (l'equivalente di oltre 10mila euro, che è il costo della protesi) per l’intervento di rimozione della gamba. Possibile che non ci sia un piano B? L'alternativa sarebbe una camera iperbarica per alleviare il dolore, ma costa troppo e Paige non può permetterselo: 20mila sterline, ovvero circa 22.600 euro. Quando è cominciato tutto Paige aveva 17 anni, quando si è sottoposta a un intervento, evidentemente riuscito male, per riallineare le ginocchia.

A partire da quell'operazione, a causa delle ripercussioni sui nervi, il ginocchio sinistro ha cominciato a farle male in maniera persistente: "Per descriverlo, è come se il mio ginocchio stesse bruciando costantemente al punto come se fossi in fiamme – ha spiegato la ragazza al Sun - Ora mentalmente sto molto meglio. È solo che il dolore sta peggiorando e ho pensato di sottopormi a un'amputazione. Costerà 9mila sterline l'intervento privato perché il NHS (il servizio sanitario nazionale] non tratta la mia condizione".

Si chiama 'sindrome da dolore regionale complesso (CRPS)' la malattia di Paige. Come accaduto a lei, il dolore è di solito limitato a un arto, ma in certi casi può estendersi anche ad altre parti del corpo. La pelle della zona del corpo interessata diventa molto sensibile, al punto che anche un leggero tocco, urto o anche un cambiamento di temperatura possono provocare un dolore intenso, e può gonfiarsi,irrigidirsi o subire variazioni di colore o temperatura. Molti pazienti migliorano col tempo, altri invece sono costretti a subire il dolore per molti anni. La causa di questa sindrone, che può colpire a ogni età anche se è più frequente intorno ai 50 anni, è sconosciuta, ma si pensa a una reazione anomala del corpo a una ferita.

