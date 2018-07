Ci sono storie che arrivano dritte al cuore, come quella vi stiamo per raccontare. In un momento così delicato per l'equilibrio nazionale sul fronte dell'immigrazione, arriva una nota lieta che ci deve far riflettere. Solomon Ehigiator, un richiedente asilo nigeriano di 29 anni che risiede a Padova, ha tratto in salvo da morte certa una ragazza di appena 17 anni che aveva deciso di suicidarsi gettandosi nel canale Piovego, che sfocia poi nel fiume Bacchiglione. È successo intorno alle 16 e 30. Come spiega Il Mattino di Padova una giovane di nazionalità cinese si è gettata in acqua con l'intenzione di farla finita. Probabilmente la giovane era disperata per una delusione amorosa, o forse i motivi che l'hanno convinta a farla finita sono altri. Sta di fatto che Solomon, che era sul posto, dopo aver visto la 17enne gettarsi in acqua si è spogliato e l'ha raggiunta con poche bracciate, traendola prontamente in salvo. (Continua a leggere dopo la foto)

I fatti sono accaduti sotto gli occhi di una piccola folla che ha naturalmente applaudito e lodato il gesto eroico del nigeriano. Tra i primi a fargli i complimenti anche gli uomini della Polizia di Stato presenti sul posto. Sia Solomon che la ragazzina sono stati ricoverati in ospedale per accertamenti: anche l'immigrato, infatti, ha seriamente messo a rischio la sua vita per salvare quella della giovane cinese perché come è noto il canale cittadino è molto, molto pericoloso. (Continua a leggere dopo la foto)

La vicenda padovana ricorda quella di Mamadou Gassama, migrante 22enne originario del Mali che in Francia ha ricevuto la cittadinanza direttamente dalle mani del presidente della Repubblica Emmanuel Macron dopo la diffusione di un video che lo ritraeva mentre salvava un bambino che rischiava di morire cadendo da un palazzo. A differenza di Gassama, tuttavia, Solomon ha presentato richiesta di asilo in Italia. (Continua a leggere dopo la foto)

Il giovane ha poi visto respinta la sua domanda e ha fatto ricorso ed è ora in attesa della sentenza della commissione incaricata. Ci auguriamo che anche per lui ci sia un lieto fine, al di là di tanta retorica spiccia che si fa ogni giorno contro gli immigrati. Solomon è a tutti gli effetti un italiano. Ma ciò che conta di più, è che Solomon è un essere umano. Un essere umano con un cuore grande così.

