Irama dal cuore d'oro. Il successo, la vittoria di 'Amici', il tour che incombe e tanti impegni. Ma davanti a una cosa del genere non si è tirato indietro e, anzi, ha voluto esserci con tutto se stesso per mandare un messaggio particolare che ha commosso tutti. Ha da poco vinto Amici di Maria De Filippi e sta girando l’Italia per incontrare tutti i suoi fan e firmare le copie del suo album 'Plume'. Il cantautore però ha trovato un momento da dedicare a dei bambini molto speciali. Un momento che viene raccontato dallo stesso Irama sui suoi social, documentato da foto e video. Il cantautore è stato presso il Comitato Maria Letizia Verga e ha incontrato i bimbi malati. Abbracci e mani, tra le foto più significative pubblicate da Irama. “Sei contenta?” chiede il vincitore di Amici mentre fa un autografo sulla maglia con i suoi simboli ad una bambina. “Sì”, fa lei. “Volevo stare con voi per portarvi un pochino di serenità ed allegria” scrive Irama. “Invece devo ringraziarvi tantissimo perché mi avete trasmesso tanta forza” aggiunge poi il cantautore. (Continua a leggere dopo la foto)

“Consiglio a tutti di fare un’esperienza come la mia! Con un gesto così piccolo si riceve in cambio tantissimo” conclude il vincitore di Amici in un post su Instagram trasmettendo un bel messaggio a tutti i suoi seguaci. Intanto continua il successo di Irama dopo la vittoria nel talent show di Maria De Filippi 'Amici'. Il cantautore ha conquistato il disco di platino per il suo album 'Plume'. Irama sta girando tutta Italia per presentare il suo cd e firmarlo ai suoi fan in attesa dei concerti live. (Continua a leggere dopo la foto)

Con il vivace singolo, il cantante ha varcato la soglia delle oltre 25 mila copie vendute aggiudicandosi, inevitabilmente, il disco d’oro. E visto che successo chiama successo, il trofeo più ambito si è fatto attendere per pochi giorni. E, in attesa di cantare a squarciagola su ogni palcoscenico italiano, il bel biondo dagli occhi di ghiaccio, sta, per ora, esibendo e presentando il suo album durante le innumerevoli date dell’ instore. Grazie al suo infallibile successo, Irama ha superato la bellezza delle 50 mila copie vendute e questo gli ha permesso di puntare al platino in tempi record. (Continua a leggere dopo la foto)

Intanto sono state annunciate le prime quattro date del tour che terrà il giovane artista di Carrara e, in men che non si dica, è andato tutto completamente esaurito tanto che, chi di dovere, ha provveduto a raddoppiare le date per permettere a tutti di parteciparvi. Un successo inarrestabile, quello del giovane cantautore. L’ennesima scoperta di Maria De Filippi che presto si rivelerà ancor più efficace di quanto non lo sia stato fino ad ora.

Ti potrebbe interessare anche: "Noi". E ora tutti conoscono Gabriele, figlio ‘misterioso’ di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo