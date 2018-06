Come ci si può sentire quando scopri che tua figlia, di soli 12 anni, si è tolta la vita? Non possiamo neanche immaginarlo. Scoprire le cause di quel gesto, però, è cosa assolutamente doverosa e naturale. E così è stato anche per questi genitori che hanno capito cosa è successo alla loro piccolo. "La scuola aveva un obbligo molto basilare: mantenere i suoi giovani studenti al sicuro, invece non lo hanno fatto e quando nostra figlia ha denunciato i bulli le hanno consigliati di starsene i disparte e poi addirittura di abbracciarli", è la denuncia presenta dai genitori della piccola Mallory Grossman, la ragazzina statunitense che si è tolta la vita a 12 anni per colpa dei bulli nel giugno del 2017. Ora, ad un anno di distanza da quel tragico fatto, la mamma e il papà, Dianne e Seth Grossman, infatti hanno chiamato in causa le autorità scolastiche responsabili dell'istituto frequentato dalla ragazzina, il Rockaway Township Board of Education sostenendo che la Copeland Middle School non ha intrapreso azioni significative riguardo al bullismo nonostante le ripetute lamentele della famiglia. (Continua a leggere dopo la foto)

La denuncia, che chiama in causa una varietà di personale scolastico come singoli imputati, sostiene anche che la stessa amministrazione locale ha fallito nella sua responsabilità di garantire la sicurezza dei bambini nelle scuole locali. Secondo l'accusa, Mallory Grossman si è tolta la vita "dopo che le ripetute richieste dei suoi genitori non sono state ascoltate". La famiglia sostiene che la scuola non è riuscita ad attuare politiche per conformarsi allo statuto anti-bullismo dello Stato.

Sostiene inotre che addirittura i funzionari scolastici hanno consigliato loro di non presentare un reclamo formale dopo le prime proteste. Secondo i genitori, i funzionari scolastici avrebbero suggerito a Mallory di pranzare nell'ufficio di orientamento anziché in sala mensa per evitare i suoi molestatori e alla fine avrebbero costretto al 12enne ad abbracciare i bulli in un apparente e maldestro tentativo di riconciliazione.

In Italia ancora ci scottano le notizie di blussimo. Si resta senza parole di fronte all'episodio successo a Lucca: un adolescente urla al professore di mettergli 6 al compito, inginocchiarsi, mentre nessuno interviene a difenderlo e anzi i compagni ridono e filmano la scena, poi postata sul web. In concomitanza, un episodio in un istituto tecnico di Velletri, accaduto un anno fa, diventa virale: uno studente minaccia la professoressa di "scioglierla in mezzo all'acido e mandarla in ospedale". La politica, in tutto il mondo, deve agire per ripartire dalle scuole.

