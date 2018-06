La notizia ci ha messo poco a fare il giro dei social e del web in generale, perché ha lasciato tutti di stucco e ci si è ritrovati improvvisamente in una faccenda che sembrava perfetta per il migliore dei film horror. Si può definire a tutti gli effetti "una sorpresa" choc, perché dentro al gelato appena acquistato in una gelateria a Palermo, nella zona di Passo di Rigano, all'interno del cono un cliente ha trovato un dito mozzato. Sì, avete capito bene: un dito mozzato. Immaginate di ritrovarvi voi in quella situazione... Alla vista del dito, proprio mentre stava mangiando, l'uomo è quasi svenuto e poco dopo è riuscito a chiamare i Carabinieri per segnalare subito quanto accaduto. La storia è stata pubblicata sul Giornale di Sicilia. I militari hanno interrogato i proprietari e i dipendenti del locale e hanno scoperto che uno degli impiegati si era tranciato di netto una falange mentre lavorava. Solo che nessuno si era preoccupato di cercare il pezzo di dito saltato... Tra l'altro la vittima dell'incidente sul lavoro sarebbe in nero. (Continua a leggere dopo la foto)

L'infortunio, avvenuto nel laboratorio pasticceria, non era stato segnalato proprio perché il dipendente è irregolare. La falange mozzata sarebbe finita nel pozzetto dei gelati e lasciata lì, fino alla macabra scoperta del cliente. Un dito in un gelato, quindi. È l'incredibile e sconcertante disavventura capitata a un cliente in un bar nella zona di Passo di Rigano a Palermo raccontata in esclusiva dal Giornale di Sicilia oggi. Il mistero, però, è stato subito svelato e non ci sono dietrologie particolari da sottolineare come invece si era ipotizzato in un primo momento. (Continua a leggere dopo la foto)

Il cliente ha iniziato a mangiare il gelato e vi ha trovato dentro un dito tranciato: quasi svenuto per la macabra scoperta ha poi chiamato i carabinieri. I militari hanno scoperto che il pezzo di falange apparteneva a un lavoratore del bar che pare fosse stato assunto in nero e che durante il lavoro ha avuto l'incidente. Ma nessuno si è preoccupato di recuperare quel pezzo di dito e così è accaduto l'impensabile. (Continua a leggere dopo la foto)

Insomma questa notizia ha già allarmato più di un appassionato di gelati. Va detto che quanto accaduto è quantomeno singolare e quindi non ha senso spargere strane notizie secondo cui questo episodio rischia di diventare un problema comune in tutta Italia.

