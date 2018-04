Siamo abituati a sentire ogni genere di follia: dalla più blanda alla più atroce. Ogni volta la nostra mente recepisce la notizia, la immagazzina in qualche cassetto del cervello e ci rende un po’ più cinici ogni volta. Eppure, a volte capita che certe vicende ci facciano talmente tanto ribrezzo, a milioni di noi in tutto il mondo, da rendere una storia più virale delle altre: un po’ come se fosse la prima volta che vediamo un’atrocità del genere. Quello che è successo in Ohio, Usa, ne è una prova tangibile. Donald Martin Jr, 58enne dell'Ohio che pesa oltre 180 chili ha ammesso di aver ammazzato il nipote, Dylan Davis-Martin schiacciandolo letteralmente con il suo corpo, solo perché il bambino non la smetteva di fare i capricci. “Volevo soltanto calmarlo, niente di più”, ha ammesso ai giudici durante il processo sostenendo di essersi molto arrabbiato quando ha visto che il nipote non si calmava e aveva anche iniziato a picchiare la nonna. Cercando di farlo ragionare lo ha spinto sul divano e in un impeto di rabbia si è gettato sopra di lui schiacciandolo. A lanciare l'allarme è stata la stessa nonna, la moglie di Donald che ha detto che il nipotino aveva perso i sensi dopo essere stato punito dal nonno. (Continua dopo la foto)



In ospedale però non c'è stato nulla da fare e l'autopsia ha mostrato che l'11enne è morto per asfissia da compressione. Ora l'uomo, come riporta il Daily Mail, sta affrontando il processo e rischia fino a 3 anni di carcere. La famiglia del piccolo è sconvolta dall'accaduto, più di tutti il papà: “Qualunque sia la pena nessuno porterà indietro mio figlio”. Eppure non è certo la prima volta che capita una cosa del genere. Solo qualche settimana fa, in provincia di Como, un ragazzo di nome Luca Volpe, ha ucciso il nonno con violenza, colpendolo più volte al ventre con il coltello da cucina lasciato lì, in casa, prima di scappare in macchina. I carabinieri lo hanno trovato in stato confusionale a pochi chilometri di distanza, in preda probabilmente a droga e alcol, arrestandolo. Avrebbe fatto delle ammissioni, confuse e parziali, ma gli inquirenti hanno ben pochi dubbi sulle sue responsabilità.

“Aveva promesso che sarebbe cambiato” raccontano di Luca i vicini di casa della palazzina di via Monte Palanzone a Vighizzolo di Cantù (Como), un bella casa tra il verde e gli orti coltivati dai residenti. Il ragazzo era uscito dal carcere da pochi mesi, in tempo per assistere al funerale della mamma. Come succede spesso in questi casi, con il nonno ci sono stati problemi di convivenza, tanto che gli interventi dei carabinieri non sono stati infrequenti, negli anni, per le minacce e i litigi. Due storie con un unico filone: quello dell’amore e dell’odio tra nonni e nipoti. Un eccesso da una parte, uno dall’altra. Due vicende strettamente collegate quanto atroci.

