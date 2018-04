Ricordate il celebre film "Intrigo a Stoccolma" con Paul Newman? Ecco, ci troviamo più o meno in una situazione simile, cioè il caos intorno al Premio Nobel. Viktoria, principessa ereditaria di Svezia e popolarissima futura regina, avrebbe avuto una spiacevole esperienza con l'eminenza grigia dell'Accademia del premio Nobel. Parliamo di Jean-Claude Arnault, 71 anni, il potente intellettuale francese marito della poetessa svedese Katarina Frostenson, membra lei dell'Accademia. Arnault è accusato di aver molestato la futura sovrana, caso senza precedenti nella storia sia della monarchia svedese. L'ufficio pubbliche relazioni del Kungliga Slottet, il maestoso palazzo reale che domina la Gamla Stan (città vecchia) di Stoccolma, edificato secoli fa da da architetti italiani, non ha voluto commentare le notizie diffuse dai maggiori media svedesi e in Francia da L'Express. Ma un no comment, dicono osservatori d'alto rango che abbiamo contattato a Stoccolma, equivale a una non smentita. (Continua a leggere dopo la foto)

La Corte infatti, aggiungono i comunicati del palazzo reale, ha chiesto a tutte le autorità il massimo controllo sull'Accademia. Coinvolgendo forse anche la Säpo, la discreta ma onnipresente polizia segreta. E da anni Arnault è colpito da divieto di contatto con ogni giovane donna. L'accusa di lesa maestà aggravata come molestia sessuale non è la prima che si abbatte su Arnault, che vive da quarant'anni in Svezia ed è considerato de facto un membro non ufficiale dell'Accademia, per interposta moglie. Egli gestisce anche l'importante sede di Parigi dell'Accademia, ha scelto lui dove prenderla in fitto da chi e a quale prezzo.

Arnault è accusato di molestie e violenze sessuali contro almeno 18 donne, interne o esterne all'Accademia. Non pochi dei casi di molestie e violenze sarebbero avvenuti proprio nella sede parigina dell'istituto svedese. L'offesa oscena a Sua Altezza reale Viktoria è gravissima e scuote l'opinione pubblica. Per il fatto in sé, per come gli svedesi, quanto gli altri scandinavi retti da monarchie, amano la loro casa reale vicina alla gente. E perché Viktoria, socialmente impegnata per l'infanzia e ogni politica di pace e ogni problema sociale e sposata con un commoner che ha trasformato in nobile e principe consorte, è amata come nel Regno Unito ieri Lady Diana e oggi Kate Middleton. Un colpo al cuore del Paese, insomma.

