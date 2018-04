Per la prima volta al settimanale Di Più, Giovanni Ciacci ha confessato della malattia che per anni lo ha fatto soffrire. Un disturbo che ha condotto il concorrente di Ballando con le Stelle quasi alla morte. Tutto è successo, spiega l’esperto di stile di Detto Fatto, dopo un grande dolore, quando l’uomo aveva 32 anni. Un dolore di cui Ciacci ha preferito non parlare ma che gli ha causato una forte depressione, sfociata poi in bulimia. “Nel cibo cercavo un sollievo alla mia angoscia, un surrogato momentaneo della felicità che non avevo. Spesso, dopo queste disperate abbuffate, stavo malissimo e vomitavo. Ma questo non mi ha impedito di ingrassare fino a pesare più di centotrenta chili” ha confidato Giovanni. “Questa malattia non mi faceva solo ingrassare: stava compromettendo gravemente la mia salute a tutti i livelli. I miei esami di sangue rivelavano valori sempre più sballati per quanto riguardava la glicemia, il colesterolo, i trigliceridi, le transaminasi e tutti gli altri parametri”. (Continua a leggere dopo la foto)

La situazione è cambiata solo lo scorso ottobre, quando il costumista ha sognato Papa Giovanni Paolo II. “Nel sogno il pontefice ha levato la mano verso di me, come per proteggermi e benedirmi. Mi sono sentito di colpo pieno di forza d’animo, di energia, di spirito positivo”, ha fatto sapere. Dopo quel sogno, Ciacci ha consultato i migliori specialisti per curare la sua bulimia e si è sottoposto a tutte le cure del caso, con l’aiuto anche di uno psicologo. (Continua a leggere dopo le foto)

All’inizio non è stato facile ma con pazienza e determinazione, Giovanni ha sconfitto la bulimia ed è dimagrito. Oggi pesa 90 chili e l’esperienza a Ballando con le Stelle lo ha aiutato ancora di più. “Le prove di ballo mi costringono a un continuo esercizio fisico e a una disciplina alimentare rigidissima“, ha assicurato Ciacci che balla in coppia con Raimondo Todaro.

