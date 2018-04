"Se bella vuoi apparire, un po' devi soffrire", le donne sanno quanto può essere vero questo motto, ma sicuramente Helzie Amnell-Connor, una ragazza di 24 anni di Leeds (Gran Bretagna) non si aspettava di rimanere ferita in questo modo. La giovane circa un mese fa è rimasta vittima di un 'incidente' decisamente assurdo, oltre che doloroso. Come tante ragazza ama seguire la moda e per osare qualcosa di diverso ha deciso fi farsi le treccine in stile brasiliano. Così è andata dal suo parrucchiere che l'ha accontentata alla modica cifra di 200 sterline, ma il risultato è stato disastroso. Da principio Helzie era soddisfatta del risultato, ma poco dopo ha iniziato a sentire un dolore fortissimo perché le trecce erano troppo strette. Di fronte a quel dolore così intenso, ha detto al coiffeur che si sentiva a disagio, ma lui l'ha rassicurata dicendole che era assolutamente normale e che presto si sarebbe abituata. A quel punto la ragazza è andata a casa e le cose purtroppo sono andate in modo molto diverso da come le era stato prospettato. (continua dopo la foto)



Woman who ended up with a SIX-INCH WOUND when her weave was sewn in too tightly fears she will be left scarred for life https://t.co/LKpMNyDAVi — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 22 aprile 2018

La 24enne è andata a dormire, ma durante la notte si è svegliata con dei dolori atroci e la cosa più terrificante è stata che la sua testa era piana di sangue. La pettinatura si è rivelata essere così stretta da averle lacerato il cuoio capelluto. "È stato come un film dell'orrore, ho chiamato mio padre per farmi sfilare i capelli ma avevo la pelle lacerata. Ero coperta di sangue", ha spiegato Helzie alla stampa , facendo riferimento a quella terribile esperienza che le ha rovinato i capelli e il viso. In preda al panico e soffrendo moltissimo, non sapendo come risolvere la situazione in casa, la ragazza è corsa in ospedale con il padre.





Una volta arrivata al pronto soccorso del St. James's Hospital Helzie è stata subito ricoverata. I dottori le hanno stato somministrato antibiotici e antidolorifici, ma la ferita le lascerà una cicatrice indelebile. Oggi la 24enne è devastata, ha paura di uscire di casa ma vuole raccontare la sua storia per far capire a tutte le donne a quali rischi si va incontro quando ci si sottopone a dei trattamenti simili. Anche se si tratta solo di una pettinatura, bisogna stare molto attenti, soprattutto quando si prova dolore: è un chiaro segnale del fatto che c'è qualcosa che non va.

