Una bruttissima malattia, un cancro pericolosissimo stava mettendo fine alla sua vita. Katie Rose ha 34 anni e vive a Los Angeles (Stati Uniti), quando le hanno comunicato la terribile diagnosi è finita in un tunnel di depressione, le sembrava che non ce l'avrebbe mai potuta a fare a sconfiggere il brutto male, ma alla fine ha avuto la meglio. Da quando si è rimessa però la sua vita è completamente cambiata, in modo decisamente inaspettato. Infatti dopo questa terribile esperienza è diventata completamente ossessionata dalla chirurgia plastica, al punto tale da essere arrivata a spendere 40mila dollari, ovvero 33mila euro. Questa decisone è arrivata per un motivo ben preciso. Proprio nel momento più disperato Katie ha capito che la vita è troppo breve per essere infelici. E per lei felicità evidentemente vuol dire trasformarsi in una Barbie. Esatto, il suo sogno è quello di diventare proprio come la biondina bambolina sexy e trasformare quello che le sembrava impossibile in una realtà in carne e ossa. Dopo la guarigione è iniziato il percorso di trasformazione. (continua dopo la foto)



Una volta concluse le terapie, Katie ha cominciato a trasformare il suo corpo, dicendo addio alle piccole imperfezioni che proprio non riusciva ad accettare e non dando conto ai giudizi della gente Si è rifatta seno, labbra, ha ricorso a diverse operazioni per eliminare le rughe dal viso e prossimamente ha intenzione di dire addio ai segni del tempo sul collo. "Il primo intervento chirurgico risale al 2016. Ero molto nervosa e dopo averlo fatto mi sono stupita di come mi avesse cambiata all'istante. Vado a controllo ogni sei mesi, è questa la vita a cui ero destinata", ha spigato la donna, che ha sempre considerato Barbie un modello in fatto di bellezza e stile. Insomma adesso si considera finalmente appagata.





Oggi sono moltissimi quelli che si complimentano con lei per il suo aspetto, anche se è decisamente artificiale. Il suo obiettivo? Dopo la terribile paura di morire e la depressione in cui era scivolata, il suo unico scopo è riempire di positività la sua vita. La chirurgia plastica le ha permesso di essere felice e di acquistare fiducia in se stessa, non solo di somigliare a una bambola. A tutti quelli che la criticano lei non da ascolto, si limita a ignorare i loro commenti e a leggere solo quelli positivi. Alla fine quello che conta è che lei stia bene con se stessa.

