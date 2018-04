Mette della cocaina nel pene e per la sua amante finisce malissimo. Il fatto è accaduto in Germania i primi di aprile ma la notizia è stata resa nota solo in questi giorni. Protagonista della faccenda il medico chirurgo Andreas Niederbichler. Il professionista, molto conosciuto a Berlino, è stato arrestato dalla polizia perché la donna con cui ha avuto un rapporto è morta. La donna si era sentita male nel suo appartamento di Halberstadt e, ricoverata in ospedale, era morta poche ore dopo. Causa della morte: intossicazione da stupefacenti. La polizia ha riferito che Niederbichler, 42 anni, è sottoposto a indagine per aver somministrato la droga ad altre tre donne durante i rapporti sessuali, sebbene non abbiano avuto serie ripercussioni negative. Le forze dell'ordine pensano che il medico mettesse la cocaina sul pene prima degli incontri e che potrebbero esserci numerose vittime. Si tratterebbe di reazioni avverse dovute all'uso della sostanza stupefacente. Nonostante le pesanti accuse fino a questo momento per il chirurgo non si sono aperte le porte del carcere.(Continua a leggere dopo la foto)



Il professionista si trova nel reparto tossicodipendenze di una clinica dove sarebbe sottoposto ad un trattamento di recupero. Due anni fa Andreas Niederbichler era stato nominato primario presso una clinica in Sassonia-Anhalt, ma i responsabili della struttura hanno riferito di essere all'oscuro del fatto che l'uomo fosse solito cercare rapporti occasionali mediante un sito di incontri. Il pubblico ministero ha affermato che la donna, trentottenne di cui non sono state rese note le generalità, è stata coinvolta in un rapporto di sesso orale consensuale con il medico, il 20 febbraio scorso. La donna avrebbe assunto cocaina a sua insaputa ed è morta nella sua abitazione a Halberstadt.Il procuratore capo Hal Roggenbuck ha dichiarato: ''Le vittime ascoltate finora, hanno sostenuto che nel corso dell'incontro sono state male, hanno avuto reazioni dovute all’uso di droga''. Sugli effetti della cocaina a carico del cuore non ci sono più dubbi. Aumento della frequenza cardiaca, incremento della pressione sanguigna e della contrattilità del ventricolo sinistro del cuore, maggiore richiesta di ossigeno da parte del tessuto muscolare cardiaco, riduzione dell’afflusso di sangue nelle coronarie: tutte condizioni che non giovano alla salute cardiovascolare.

