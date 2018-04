Una favola ad occhi aperti. Una cliente di un tassista sudamericano ha raccontato la singolare vicenda di cui è stata protagonista dopo essere salita a bordo della vettura e aver chiesto al conducente del taxi di portarla a destinazione. Le sue parole a caldo sono state: "Quando l'ho visto mi è venuto un colpo al cuore, c'è bisogno di più persone del genere nel mondo". Ma cosa è successo di preciso? Durante il tragitto infatti l'uomo le ha chiesto se poteva fermarsi un attimo e, dopo aver avuto l'ok della donna, ha accostato, è sceso dall'auto con una grossa busta e infine ha dato da mangiare a un gruppo di cani randagi che sostavano a bordo strada. Il momento di grande generosità da parte del tassista verso i randagi, è avvenuto in una non meglio precisata città dell'America Latina. (Continua a leggere dopo la foto)

Questo gesto ha emozionato a tal punto la donna che ha deciso di condividerlo con gli altri su twitter ottenendo migliaia di condivisioni e commenti. "Oggi ero in un taxi e l'autista mi ha chiesto: ‘Posso fermarmi un attimo? Ho comprato uno spuntino per quei cani'. Sono quasi morta per amore", ha scritto la donna sul suo account a corredo di una foto eloquente che mostra la portiera dell'auto aperta e il tassista che dà da mangiare ai cani. (Continua a leggere dopo le foto)

Sul social la notizia è subito rimbalzata da un profilo all'altro, segno che un gesto apparentemente così semplice, ha in realtà un profondo senso di amore che gli utenti hanno sentito. E ha ragione la donna: ce ne fossero di persone così! Anche perché il problema del randagismo è più che mai diffuso, soprattutto a causa di quelle persone, orrende, che continuano ogni giorno ad abbandonare cani. Esseri indifesi.

