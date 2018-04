Quando è successo tutto l’ex premier e la moglie Flavia erano fuori città con una delegazione bolognese recatasi a roma in visita a Papa Francesco, 14mila persone in tutto per rendere omaggio al pontefice. Le immagini hanno fatto il giro delle televisioni, non solo Prodi, ma anche Gianni Morandi e Francesco Guccini. Il fatto è che mentre il Professore e la moglie erano lontani dalla loro casa bolognese, l’abitazione è stata svaligiata nella notte dai ladri. La segnalazione alle forze dell’ordine è giunta immediatamente al rientro. I ladri sono entrati forzando la porta della casa bolognese dell’ex presidente del Consiglio, ed ex presidente della Commissione Europea, che non era dotata di impianto di allarme. Non è chiaro per ora se l’abitazione del professore, situata in una stradina del centro storico, via Gerusalemme, che collega Strada Maggiore con piazza Santo Stefano, sia stata scelta con cognizione di causa dopo un’attenta azione di sorveglianza dei movimenti del professore o se l’intrusione si avvenuta in modo più casuale. (Continua a leggere dopo la foto)

Sul posto si è recata per accertamenti la Polizia Scientifica. È stata accertata la scomparsa di orologi di valore, medaglie d'oro e gioielli per un valore di circa 30.000 euro. Sul posto è intervenuta anche la Digos, per verificare se l'intrusione avesse anche risvolti politici o intimidatori, in quanto nel 2000 Prodi, allora al vertice della Commissione Europea, era stato oggetto di attentati incendiari da parte di anarchici del Fai, tanto che fu istituito per anni un presidio fisso della Polizia.

"Ci hanno portato via i ricordi di una vita, di mia moglie e miei, dalla spilla della sua cresima regalata dalla nonna, a tutte le medaglie, 38 lauree ad honorem, i ricordi della vita politica e personale", ha detto Prodi ai microfoni dell'emittente locale Trc. Il professore ha raccontato che non ci sono stati segni di effrazione e di aver trovato aperte le scatole che contenevano molti documenti: "Hanno preso tutto tutto non molte cose di valore, un bell'orologio di mia moglie, un bell'orologio mio, ma non è quello il problema. Hanno preso la nostra vita".

