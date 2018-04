Il primo novembre 2015 Aurora ha raccontato alla trasmissione “Le Iene”, su Italia 1, intervistata da Nadia Toffa quello che le era successo. Aurora Chahrazad Belhamra è figlia di una italiana e di un marocchino, ha 18 anni e vive nella provincia di Reggio Emilia. Nel 2014 è stata aggredita e minacciata in più occasioni da tre coetanee marocchine per il suo stile di vita non musulmano. Le adolescenti l'hanno presa di mira sull'autobus su cui Aurora viaggiava per andare a scuola e hanno continuato a insultarla su Facebook. Pochi giorni fa è iniziato il processo a carico delle tre giovani violente che devono rispondere del reato di minacce e lesioni personali in concorso. È stata minacciata, picchiata e perseguitata da due studentesse per razzismo “al contrario”: le due marocchine trovavano insopportabile che la ragazzina, all’epoca 14enne, figlia di un matrimonio misto, avesse uno stile di vita non musulmano e libero. (Continua a leggere dopo la foto)

"Continuavano a dirmi 'scendi, scendi'; io ho fatto finta di niente finché il bus è partito". Il giorno dopo ancora "hanno cominciato a cantare dei cori in arabo ('ti strappiamo i capelli, ti spacchiamo la faccia, ti picchiamo)". Un altro giorno "ingenuamente sono scesa e, tre contro uno, hanno iniziato a picchiarmi, a tirarmi per i capelli, mi hanno tirato lo zaino in faccia, colpito con calci. Sono finita al pronto soccorso, ho dovuto portare il collare per un mese per un trauma cervicale. Una mia amica ha chiamato mia mamma, che mi ha raggiunto all'ospedale". Prosegue Aurora, "in seguito su Facebook quelle hanno scritto minacce verso i miei genitori e si sono vantate di avermi picchiato: ho fotografato le schermate e le ho portate in caserma".

Il motivo di tanto accanimento è stato uno solo: secondo le antagoniste Aurora era troppo 'italiana'. "Mi prendevano in giro per il mio nome, metà italiano e metà arabo, scrivevano che mio padre non è un buon musulmano perché non mi ha fatto indossare il velo – spiega Aurora – In casa mia sono cresciuta libera, si celebrano sia la festa del montone sia Natale. Sono voluta andare in fondo a questa vicenda, anche dal punto di vista legale, perché il razzismo non va accettato, qualunque sia la sua provenienza. Mi interessa dare loro una lezione, non solo per me ma per tutti i musulmani moderati: gli estremismi sono sempre pericolosi, soprattutto con il clima attuale".

