Quando Jazz Roxanne, una giovane donna di Beverly nello Yorkshire (Gran Bretagna) ha saputo di aspettare una bambina quasi non poteva crederci. Al settimo cielo ha vissuto i nove mesi che la separavano dall'incontro con la sua piccola con grandissima trepidazione. Poi è arrivato il giorno del parto e Darcee Ella Cawthorne è venuta al mondo: era bella e sana, e i suoi genitori avevano finalmente realizzato il loro sogno. Da quel momento magico sono passati 5 anni, ma le cose sono andate molto diversamente da come questa coppia si aspettava. La loro adorata bambina infatti si è ammalato molto gravemente: colta da una malattia degenerativa è morta tra le braccia dei suoi genitori. La bimba inglese non è nemmeno riuscita a compiere il suo quinto anno di vita che si è spenta a causa del morbo di Batten. Era da un po' che stava male, i sintomi da principio non avevano fatto pensare la peggio, ma poi è iniziato il via vai dallo studio dei medici e infine la terribile diagnosi. Lo scorso agosto la famiglia ha saputo la verità e la loro vita è stata sconvolta. (continua dopo la foto)

A raccontare gli ultimi momenti della vita di Darcee è stata proprio la madre che ha deciso di aprire una pagina Facebook per avere e dare sostegno a tutti quei genitori che si s nella loro stessa drammatica situazione. Jazz ha raccontato di quando i medici le hanno comunicato la diagnosi, dicendole che i bimbi con questa malattia raramente arrivano a compiere 12 anni e purtroppo così è stato. Il prossimo agosto la piccola avrebbe compiuto 5 anni ma si è spenta qualche giorno fa proprio tra le braccia di sua mamma, suo papà e del fratellino. "Rideva sempre - racconta la mamma - sorrideva molto", però ammette che il momento in cui è morta è stata quasi una liberazione perché finalmente avrebbe smesso di soffrire. (continua dopo le foto)





Jazz nel dire queste parole si rende conto che possono provocare sgomento, ma la sofferenza della sua piccola era così grande che vederla vivere così era terribile. Darcee era nata perfettamente sana, ma con il passare dei mesi la mamma ha notato dei piccoli ritardi nella sua crescita, fino a quando al compimento di un anno non si è rivolta ai medici. Ci sono voluti moltissimi esami per arrivare alla diagnosi choc, e nel corso di quegli anni la bimba non faceva che peggiorare, soffrendo purtroppo di dolori molto forti in tutto il corpo. La speranza di Jazz e che si diffonda maggiormente l'informazione sul morbo di Batten.

