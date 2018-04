"Non so cosa faccia ora. Potrebbe essere sposato, avere dei figli". Non sa più nulla del suo stupratore, che la violentò quando lei aveva solo 15 anni. Da quel giorno sono trascorsi 50 anni. Ora a far tornare a galla questo tremendo episodio è una lunga intervista, ripresa da Repubblica. Mantiene il massimo riserbo su quella identità perché, come spiega al sito Vulture che l'ha intervistata, anche il suo aggressore era giovanissimo, aveva solo un anno più di lei. A parlare è Isabella Rossellini, attrice, figlia del regista Roberto e della star svedese Ingrid Bergman. "Perché dovrei tirare fuori questa storia adesso? Che cosa accadrebbe se la gente iniziasse a dire: 'No, ora devi dire il suo nome?' In Italia sono una superstar, se facessi il suo nome gli rovinerei la vita". Nonostante questa scelta, l'attrice - che a 65 anni è diventata il nuovo volto dell'azienda cosmetica Lancome - si schiera accanto alle sue colleghe che hanno aderito al movimento #Metoo, la campagna contro le molestie sessuali lanciata da Alyssa Milano su Twitter e diventata virale. (Continua a leggere dopo la foto)

"La cosa davvero utile è stata quella di sentire altre donne raccontare le loro storie e mostrare quanto possano essere subdoli alcuni uomini. Sono felice che si stia parlando di questo problema, perché tutte le donne, almeno una volta nella vita, sono state molestate, ma non se n'era mai parlato prima. Questo movimento è riuscito a mostrare tutti imodi in cui le donne possono esser ridotte". Merito, secondo la star di Velluto blu, di un cambiamento positivo della società. Un tempo le molestie venivano accettate con rassegnazione, ora per fortuna sempre più vittime hanno il coraggio di denunciare.

"Quell'uomo mi ha ferito nel contesto di una cultura completamente diversa da quella in cui viviamo oggi, che tutti stiamo provando a modificare. Ma, oltre lo stupro, l'attrice sottolinea che ci sono tanti altri modi con cui le donne vengono molestate: "Anche se non accadeva nulla di violento, per un uomo c'era un modo per sminuirti. Ci sono tanti altri modi per fare del male a una donna. Può essere il tuo capo che ti dice 'Mi piace questa gonna su di te'. È un complimento, ma ti sminuisce. Ora gli uomini devono capire che non possono più comportarsi così.

