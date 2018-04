Prendiamola con le pinze, è vero che la cifra vinta è da vertigini e che tutto è in proporzione, ma se andiamo a vedere quanto è l'importo che il vincitore dovrà pagare di tasse, viene un mancamento. Ricapitoliamo, ieri è stato centrato il 6 al Superenalotto in una ricevitoria di Caltanissetta. Il fortunato si è portato a casa 130,2 milioni di euro. Ma quanto dovrà pagare di tasse allo Stato? L'uomo dovrà infatti fare i conti per la prima volta con la nuova tassazione prevista dalla manovra bis varata lo scorso giugno per le vincite superiori ai 500 euro. L'aliquota è passata dal 6% al 12% e, di conseguenza, dovrà versare una cifra di poco superiore ai 15 milioni di euro. Risorse che, secondo un'analisi del Servizio Bilancio della Camera, in alcuni casi serviranno per iniziativa a favore del territorio italiano con investimenti e interventi per le zone colpite da terremoti e misure per lo sviluppo. (Continua a leggere dopo la foto)

Con l'aumento delle aliquote lo Stato ha messo in preventivo un aumento di gettito pari a 143 milioni annui a partire dal 2018, 36 milioni già a partire da questi ultimi mesi dell'anno in corso, cifra che porterà a 322 milioni le entrate ulteriori complessive nel prossimo triennio 2017-2019. L'edicola Edicola Totip Tris Uno a Caltanissetta dove è stato centrato il 6 da oltre 130 milioni al Superenalotto ha già fatto vincere altri giocatori anche se con cifre più basse...

Sempre al SuperEnalotto, il 13 giugno dell'anno scorso furono infatti incassati 165.852,64 euro con un 5. Vennero centrati anche tre "4 Stella" da 32.575,00 euro. L'edicola è in periferia. Nelle sue vicinanze si trovano un istituto professionale, una parrocchia e lo stadio. La saracinesca del negozio è chiusa. Ma la notizia della supervincita si è già diffusa in città creando gioia e curiosità.

