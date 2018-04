Il suo più grande sogno era danzare e nonostante tutte le difficoltà che la vita le ha messo davanti ci è riuscita. Lily Douglas è una bambina britannica di appena 9 anni a cui purtroppo è stato diagnosticato il sarcoma di Ewin, una rara e aggressiva forma di tumore alle ossa. Da quel momento è iniziata per la piccola una battaglia senza sosta, ma né cancro, né chemioterapia, né interventi chirurgici sono riusciti a fermarla nel perseguire la passione più grande della sua vita. La bambina dopo la diagnosi non ha voluto affatto smettere di ballare e la cosa più stupefacente è che ha continuato a vincere un premio dopo l'altro, arrivando a ottenere ottanta titoli nella break dance e nel freestyle. La pista da ballo è la sua seconda casa, l'unico posto in cui vuole stare ed è così determinata e talentuosa da essersi qualificata ai Campionati Europei. Lily è uno straordinario esempio di amore per la vita e i suoi genitori, pur nella grande sofferenza di vederla malata, sono fieri della loro piccola e coraggiosissima guerriera e la incoraggiano ogni giorno. (continua dopo la foto)

Lily vive con la sua famiglia in un piccolo centro nei pressi di Edimburgo in Scozia e non ha mai smesso di allenarsi. Il suo corpo ha sopportato cicli di terapia durissimi e e anche delle operazioni chirurgiche molto impegnative: "Per quanto le terapie fossero estenuanti Lily ha continuato a danzare: dopo il secondo ciclo di chemio ha partecipato a Glasgow a una competizione vincendo due trofei. Non aveva voluto indossare la parrucca, ma un cappello da baseball che durante l'esibizione ha lanciato mostrando la realtà", ha raccontato la mamma di Lily al Daily Mail non nascondendo la grande emozione. Nel periodo della malattia la bimba è stata sottoposta a 14 interventi, ha avuto 7 infezioni e ha effettuato l'ultimo ciclo di chemioterapia, tutto questo riuscendo a vincere 10 titoli nella sua specialità.





I medici da principio avevano mostrato un certo scetticismo e molta preoccupazione rispetto a questa sua incessante voglia di continuare a danzare, ma vedendo i risultati sul suo stato fisico, ma soprattutto emotivo non hanno opposto resistenza. Lily ha dimostrato e dimostra ogni giorno una grande forza, una voglia di vivere travolgente e la danza, sua grandissima passione, è stato il motore che l'ha spinta a non arrendersi mai. Ora la piccola si trova in Florida, dove sarà sottoposta a un intervento alla gamba: "Siamo lontani dalla fine di questo calvario - ha ammesso la mamma - ma fino a quando Lily avrà voglia di danzare tutto andrà bene".

