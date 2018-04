Se non fosse davvero preoccupante la questione, ci sembrerebbe di essere in un romanzo di Dan Brown. È un archeologo prestato alla politica. E proprio per questo chi lo ha minacciato ha pensato bene di rispolverare Eschilo, inviandogli un brano della tragedia di Agamennone in perfetto greco antico: lettere nere lasciate a penna su un foglio bianco, nessuna incertezza, anzi punteggiatura impeccabile e accenti al posto giusto. A finire nel mirino è stato Austacio Busto, 52 anni, svizzero di nascita e pugliese di famiglia, cuore a sinistra anche se nove anni fa ha detto addio al Pd, assessore ai Lavori pubblici di Acquaviva delle Fonti, provincia di Bari, stimato professionista e supertestimone nell’inchiesta sulla tangentopoli della Murgia, un presunto sistema corruttivo che si sarebbe radicato in questo laborioso angolo della provincia di Bari. (Continua a leggere dopo la foto)

Fu lui infatti a far partire l’inchiesta sfociata il 12 luglio scorso in undici arresti e a lui, che fra tre giorni dovrà deporre nel corso di uno dei processi imbastiti su quelle indagini, è indirizzata la lettera minatoria arrivata a palazzo di città. Il caso è all’esame dei carabinieri, che seguono con decisione la pista dell’intimidazione. Tanto più che nell’estratto della tragedia di Eschilo si parla di "inni nefasti della ventura atroce" e nel passaggio successivo si fa riferimento alla figura di Paride, di cui il figlio dell’assessore porta il nome. "È la cosa che più mi preoccupa", dice Busto. (Continua a leggere dopo le foto)

Il quale aggiunge: "È evidente che chi ha scritto la lettera, di certo una mente colta e raffinata, sa cosa faccio e conosce la mia famiglia". La vita dell’assessore è cambiata tre anni fa, quando fu avvicinato da un imprenditore che gli consegnò una busta con cinquemila euro, una mazzetta in cambio di un intervento su un appalto per il restyling del teatro comunale. Busto raccontò tutto al sindaco, Davide Carlucci: insieme si presentarono dai carabinieri e scattò la denuncia. Alcuni mesi dopo l’archeologo portò alla luce un secondo tentativo di corruzione, una tangente da duemila euro legata all’impianto di affinamento delle acque reflue. L’inchiesta si è rapidamente allargata. "In paese — dichiara — qualcuno ha cominciato una campagna di diffamazione contro di me cercando di isolarmi: ma comunque rifarei tutto e vado avanti".

Ti potrebbe interessare anche: Scavando senza sospettare niente, una studentessa si imbatte quasi per caso in una scoperta sensazionale, tra le più incredibili degli ultimi anni