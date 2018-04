Maria De Filippi si conferma ancora una volta la regina del sabato sera televisivo italiano. Si dice sempre che sia una a cui piace far parlare gli altri e che non ama intervenire direttamente durante i suoi programmi. Quando lo fa, però, è sempre una rivelazione e quel che dice resta impresso. È stato così anche stavolta. Tra un’esibizione e un’altra degli allievi di Amici 17, Maria De Filippi si è fermata a raccontare un aneddoto legato alla sua vita privata. Più precisamente alla sua famiglia, che la conduttrice ha definito“molto chiusa e riservata”. La moglie di Maurizio Costanzo ha confidato che durante il funerale del padre la madre l’ha costretta a non piangere pubblicamente. “Mia mamma era molto severa. Al funerale di mio papà, non piangeva perché certe cose non si fanno in pubblico. 'Avrò diritto di piangere al funerale di papà?', le ho detto. Lei mi ha risposto: 'Sì, ma a casa'", ha spiegato Maria. (Continua a leggere dopo la foto)

Maria De Filippi ha deciso di raccontare questo aneddoto famigliare per confortare il cantante Irama. Il giovane della Squadra Bianca aveva un contratto con una casa discografica e aveva partecipato al Festival di Sanremo ma a un certo punto il suo percorso artistico si è interrotto. E l’artista ha dovuto ricominciare daccapo, ripartendo proprio dal taent show di Canale 5. “So che viene da una famiglia un po’ come la mia”, ha detto la De Filippi che ha voluto così svelare un particolare della sua vita privata. (Continua a leggere dopo le foto)

Già a C’è posta per te Maria De Filippi aveva svelato un altro retroscena sulla sua famiglia. In una puntata del programma la presentatrice aveva confessato: “Andavo da sola all’asilo, ma non per questo non sono grata a mio padre”. Che è una donna forte l'abbiamo sempre saputo. Un modello per molte.

