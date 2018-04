Avete presente Alice Bellagamba? Ballerina e attrice diventata famosa grazie ad Amici di Maria De Filippi... Ha deciso di raccontare un episodio della sua vita che poi ha lasciato tutti senza parole. Lo fa attraverso il suo profilo ufficiale Instagram. C'è una foto di lei in una sala danza con le stampelle. Ha raccontato di non aver potuto recitare nel sequel del film "New York Academy" con cui aveva già firmato il contratto un anno fa. Alice Bellagamba, accanto alla foto di lei in stampelle, scrive un post davvero toccante: "Oggi vorrei raccontarvi una storia, che nessuno sa. Un anno fa firmo il contratto per il sequel del Film Dance Movie New York Academy (locandina di lei con body viola sulle punte e lui con il violino) come co-protagonista. Il regista (Michael Damian) e la sceneggiatrice (Janeen Damian) mi dicono che il casting per il ruolo di Kayla era stato esteso in tutto il mondo. Dicono che finalmente dopo mesi di ricerca avevano trovato un 'talento' (parole loro) in grado di poter sostenere quel ruolo molto difficile...". (Continua a leggere dopo la foto)

"Mi dicono 'sei Tu'. Tre settimane prima delle riprese mi strappo gravemente ballando il bicipite femorale in due punti, 2 e 3 grado” scrive Alice. ”Sogno svanito, contratto recesso. Nessuno l’ha mai saputo perché odio la compassione, ma amo le sfide. Mai avrei pensato anche solo di riprendere a ballare, gli strappi erano entrambi di 5 cm. Ho trascinato la gamba per un mese. Tre mesi di stop. Poi…". (Continua a leggere dopo le foto)

"Oggi è un altro giorno rispetto a Ieri, Oggi è Futuro, oggi è ora di non versare più lacrime. OGGI si combatte per i propri Sogni a denti stretti, più di Ieri", continua a scrivere Alice Bellagamba mettendo in evidenza le parole oggi, ieri, futuro e sogni, dando speranza a chi si trova in situazioni simili. Le auguriamo con tutto il cuore di riuscire di nuovo a realizzare il suo sogno.

Ti potrebbe interessare anche: Amici, ormai i due allievi non si nascondono più: in casetta si lasciano andare a baci e tenerezze. E le telecamere hanno ripreso tutto