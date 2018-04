Molte persone sostengono che il giorno del matrimonio sia il più bello di tutti. In qualche modo lo è: un nuovo inizio, un progetto di vita da condividere con la persona amata e una bellissima festa con i propri cari. Eden SanBoeuf quando ha detto ‘sì’ al suo amato Rick era felice e tutto le sembrava essere perfetto. Poi però un giorno ha visto qualcosa che l’ha sconvolta. Dopo qualche tempo dal fatidico giorno, la ragazza della Pennsilvanya (Usa) ha voluto rivedere le fotografie del suo matrimonio e lo choc è stato totale. Eden sapeva di essere sovrappeso ma solo Guardando quelle immagini si è resa conto che la situazione era veramente degenerata. “Avevo solo 25 anni e il mio corpo già stava cadendo a pezzi. Mi sentivo sempre male, esausta, ogni cosa era difficile per me. Non era solo una questione fisica, ma anche mentale. Ero diventata una persona molto negativa. Quando ho rivisto le mie foto di nozze, mi sono accorta di quanto fossi grassa. È stato un brutto colpo” ha raccontato alla stampa. A quel punto è arrivata la decisione chele ha cambiato la vita. (continua dopo la foto)

Il giorno di Capodanno del 2015, Eden ha deciso come tante persone di darsi dei buoni propositi per il nuovo anno, così ha deciso di mettersi a dieta e cambiare le sue abitudini. La strada era lunga, ma la giovane era molto motivata. Inoltre, nel frattempo con il marito Richard aspettavano un bambino. Purtroppo per la coppia è arrivata una bruttissima notizia. Durante un esame di routine i giovani sposi hanno scoperto che il loro bambino era affetto da anencefalia, una condizione che impedisce il normale sviluppo del cranio e del cervello. “Non dimenticherò mai il momento in cui mi hanno detto che mio figlio non sarebbe sopravvissuto. È nato il 27 gennaio 2016. È stato il migliore e al tempo stesso il peggior momento della mia vita. Ho conosciuto mio figlio lo stesso giorno in cui l’ho perso”.





Un momento tragico che ha veramente devastato la famiglia. Ma nonostante la perdita dolorosa, Eden ha comunque deciso di portare avanti i suoi propositi, non voleva cadere in depressione. Nel giro di poco tempo, la 25enne è ritornata a sorridere: era di nuovo incinta. Fortunatamente la gravidanza è andata nel migliore dei modi e infatti dopo 9 splendidi mesi è arrivato nella vita della coppia il piccolo Joseph William. La SanBoeuf oggi è una madre, una moglie e una donna realizzata. Ha bellissima famiglia e 100 kg in meno. “Questo viaggio è stato una bellissima esperienza per me… voglio dimostrare che tutti possono farcela. Io ne sono la prova vivente” ha spiegato.

