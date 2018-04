Quella mattina Charmaine Keevy, 63 anni, era uscita di buon ora per la quotidiana passeggiata con il suo cane. Mentre camminava ha sentito un mugolio e lì per lì ha pensato che si trattasse di un gattino. Non ha dato troppo peso alla cosa, ma il suo animale a un tratto a iniziato ad abbaiare e tirare in direzione di una grata che separava la fogna dalla strada. A quel punto si è accovacciata e si è resa conto che quello che aveva di fronte era tutt'altra cosa, quello che le pareva il verso di un gatto era il vagito di un neonata. Non ha perso tempo Charmaine e ha iniziato subito a sbracciarsi in cerca di aiuto da parte degli automobilisti. Grazie intervallato di Cornie Viljoen, 60 anni, è riuscita a salvare la bambina appena nata abbandonata nella fogna di Port Elizabeth, Sud Africa. I due non si sono persi d’animo e hanno afferrato una barra d’acciaio per sollevare la lastra di cemento e guardare cose si annidava negli scarichi. Quello che la 63enne e l’uomo, installatore di recinzioni elettriche e papà di tre bambini, hanno visto li ha lasciati sconvolti. (continua dopo la foto)

I due hanno immortalato la scena più commovente e straziante che si possa immaginare: una neonata, completamente nuda, a terra, nel bel mezzo di una colonia di formiche rosse che la tormentavano. “Avrei voluto tenerla un po' in braccio, ma sapevo che aveva bisogno urgentemente di aiuto”, racconta oggi la sua salvatrice al Daily Mail . La piccola è stata trasportata subito in ospedale: era in stato di ipotermia, con un'infezione, e aveva ancora il cordone ombelicale attaccato. Ma si riprenderà: pesa 3 chili ed è forte. “Non so cosa sarebbe successo se non mi avessero aiutato. Gli automobilisti avranno pensato che fossi matta”.





“Spero solo – ha concluso la donna - che riescano a trovare chi l'ha abbandonata: e se la madre non si farà avanti e non troverà il coraggio di accoglierla, spero che lei abbia comunque una famiglia amorevole e una vita felice”. La neonata non è però ancora fuori pericolo, anche se i medici sembrano essere fiduciosi sulla possibilità di un suo recupero. Intanto la polizia ha avviato le indagini per risalire all'identità della madre e le autorità hanno chiesto a chiunque abbia visto qualcosa di sospetto nella zona di farsi avanti e parlare. Lo staff dell'ospedale ha chiamato la piccola Grace April: e la neonata è diventata già una piccola celebrità.

Ti potrebbe interessare anche: Il bimbo ha le guance rosse? Cosa vuol dire. Non è proprio normale, o meglio, non lo è sempre. Ecco di cosa potrebbe soffrire e quando è bene rivolgersi al pediatra