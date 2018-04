A 25 anni è già madre di tre bambini,la sua vita fino a questo momento era stata molto serena e Shannon Hubbard non poteva essere più contenta. Sicuramente l’impegno familiare per lei è sempre stato una gioia, ma anche molto impegnativo, così ha deciso di utilizzare un particolare metodo contraccettivo per evitare ulteriori gravidanza. Ma la giovane donna della Sunshine Coast, in Australia non poteva immaginare di andare incontro a conseguenze così tragiche. Shannon infatti aveva deciso di utilizzare un Dispositivo Intra Uterino (IUD), noto anche come Mirena, dopo aver avuto il suo terzo figlio, ma non sapeva che il popolare contraccettivo l'avrebbe quasi uccisa lasciandola incapace di avere più figli. La donna ha dichiarato di aver optato per la Mirena solo perché altri contraccettivi non avevano funzionato per lei. Il problema è dipeso da un cattivo inserimento del dispositivo da parte del medico. L’IUD è una specie di gancio che va posizionato all'interno della vagina. La donna ha dichiarato di aver sentito che qualcosa non andava e di essersi resa conto che probabilmente era incastrato quando ha notato un forte sanguinamento. (continua dopo la foto)

Shannon aveva deciso per questo metodo perché il dispositivo intra uterino garantiva una copertura di 8 settimane ma dopo qualche giorno la mamma ha notato delle macchie sospette. Dopo qualche ora il sanguinamento è aumentato e la 25enne ha deciso di andare di corsa in ospedale. Come riporta anche il Daily Mail , subito dopo la visita è stata condotta in sala operatoria: il contraccettivo applicato male aveva lesionato l'utero causando una forte emorragia. Fortunatamente l'operazione è andata a buon fine, ma Shannon ha rischiato la vita e i medici le hanno sconsigliato di avere altri figli perché l'utero potrebbe non sopportare un secondo trauma tanto grande e rischierebbe di rompersi.





Il problema che ha causato questo danno risiedeva nel fatto che la donna soffriva di utero retroverso, una condizione comune e che non dà conseguenze di alcun tipo, ma espone a maggiori rischi nel caso di applicazioni di simili contraccettivi. “Il mio medico non mi ha detto nulla a riguardo - afferma Shannon -, altrimenti non avrei mai rischiato”. Ora la 25enne è tornata a e ha detto che ha l'intenzione di diffondere il messaggio che le persone devono accertarsi che siano ben chiari i rischi, prima che una donna decida di inserire un dispositivo Mirena IUD. “Non sto dicendo di non inserire la Mirena, ma è necessario sapere i rischi che corrono alcune donne, specialmente le neomamme", ha detto.

