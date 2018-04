La sua storia aveva commosso il mondo intero. Un piccolo e coraggiosissimo guerriero che nonostante la terribile malattia da cui era affetto non ha mai smesso di lottare. Ma soprattutto non c’è stato un giorno della sua purtroppo breve vita in cui non ha sperato: di vincere sul male, di poter avere un’esistenza soddisfacente e realizzare i suoi sogni. Ma purtroppo il destino con lui è stato eccessivamente crudele e a 17 anni si è spento tra le braccia di chi lo ha sempre amato. Jonathan Pitre, il bambino farfalla che sognava di diventare un atleta e che aveva commosso il mondo con la sua storia, non ce l'ha fatta. Come riporta il sito Ottawa Citizen, il giovane canadese era affetto da epidermolisi bollosa (EB), una rara patologia genetica che provoca ferite, vesciche e scollamento della cute, anche per sfregamenti o traumi di lieve intensità. I bambini affetti da questa malattia vengono chiamati farfalla per la fragilità della loro pelle. La storia di Jonathan era salita alla ribalta delle cronache nel 2014, quando era apparsa sul quotidiano della città in cui viveva. (continua dopo la foto)

Recentemente il canale sportivo canadese The Sports Network (Tsn) aveva dedicato un documentario al ragazzo. Un giorno sì e un giorno no, Jonathan era costretto a farsi il bagno con l’aiuto della madre per lavare le ferite ed evitare di contrarre infezioni. Un processo estremamente doloroso: Jonathan doveva levarsi le bende in acqua e rimetterle una volta uscito dalla vasca, patendo la sofferenza che accompagna tutto il processo di bendaggio che dura circa tre ore. La dermatologa Elena Pope ha spiegato nel video come funziona la pelle di chi è affetto da questa malattia. Immaginiamo che gli strati della pelle siano come un muro di mattoni, tenuti insieme dalla calce, i pazienti affetti da EB hanno un difetto nel modo di fabbricare le proteine di cui la calce è composta. (continua dopo le foto)





Per questa ragione questa sorta di muro è quindi molto instabile e crolla continuamente. Per Jonathan condurre una vita normale non era impresa facile, soprattutto considerando i fortissimi dolori che provava. Ma dal 2014 la sua vita era migliorata, quando avveva avuto la possibilità di confrontarsi con altre persone affette dalla sua stessa malattia in una conferenza sull’epidermolisi bollosa. Nel mondo sono circa 500mila i malati di epidermolisi bollosa, una persona su 17mila. La mamma di Jonathan, Tina Boileau, ha affermato commossa: “Non posso immaginare la mia vita senza di lui”.

