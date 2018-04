Le passioni certe volte possono essere letali. Sicuramente chi pratica sport estremi lo sa bene e mette nel conto, oltre all'adrenalina, anche la possibilità di rischiare grosso. Ma certamente chi possiede un acquario queste considerazioni non le fa. È il caso di Chris Matthews un 27enne di Steventon, nell'Oxfordshire (Gran Bretagna), che per coltivare il suo hobby è finito in ospedale con tutta la famiglia. Il ragazzo si trovava a casa e come di consueto stava pulendo l’acquario di pesci tropicali, il suo vanto. Mentre era intento nell'operazione improvvisamente lui, la sua fidanzata, i genitori e la sorella sono svenuti. Non solo loro però. Infatti, anche quattro pompieri che sono sopraggiunti per salvarli hanno accusato dei malori dopo aver inalato i fumi tossici nell'abitazione. Come ha raccontato Chris, era impegnato nelle operazione di pulizia dell’acquario, quando ha estratto una roccia coperta di corallo e ha iniziato a scrostarla. Senza che lui se ne accorgesse, la roccia ha iniziato a rilasciare nell'atmosfera la cosiddetta palitossina, riconosciuta come una delle sostanze marine più tossiche. Quindi ha chiuso la porta e si è addormentato, senza avere chiaro quello che gli stava capitando. (continua dopo le foto)

Ma la cosa non era finita lì. Il giorno successivo, infatti, tutta la famiglia ha iniziato a sentirsi male, accusando sintomi influenzali e anche i loro due cani si sono ammalati. Il 27enne ha inoltre lamentato anche dispnea, tosse e febbre. A quel punto ha intuito che la famiglia era stata in qualche modo avvelenata e ha chiamato i soccorsi. "Era peggio dell'influenza, non potevamo concentrarci su nulla. Non potevamo regolare la temperatura, stavamo lottando per respirare e tossire” ricorda il giovane. “Ci siamo svegliati la mattina ed eravamo intontiti, ma inizialmente abbiamo pensato all'influenza. È stato quando abbiamo notato che i nostri due cani avevano sintomi simili che abbiamo capito che qualcosa non andava bene" ha spiegato ai media. (continua dopo le foto)

Went for a cuppa with Mum. When I left confronted by this. Trapped within police cordon. Palytoxin incident due to a neighbour cleaning his coral tank. Second deadliest naturally occurring toxin in the world (allegedly) but rarely kills, & only if eaten! Over-reaction? pic.twitter.com/iTlpLvyXSn — Dr Mike Leahy (@OfficialDrMike) 26 marzo 2018

"Se avessimo passato un'altra notte in quella camera, le nostre vite sarebbero state in pericolo” aggiunge il ragazzo. Dopo l’intervento dei vigili del fuoco, l’abitazione è stata sigillata. I primi pompieri entrati in casa sono stati portati al John Radcliffe Hospital di Oxford, per poi essere rilasciati dopo poche ore insieme a tre membri della famiglia. Gli altri sono stati tenuti sotto osservazione durante la notte per poter eseguire gli esami del sangue. "Conoscevo la palitossina, che può ucciderti se ingerita, e so che il corallo può causare eruzioni cutanee se non lo maneggi con cura, ma non avevo idea che la xenia potesse far disperdere tossine nell'aria. Spero che questa esperienza possa educare altre persone sui rischi e sulle misure che bisogna prendere quando si ha in casa un acquario”, ha detto il giovane dopo questa bruttissima esperienza.

Ti potrebbe interessare anche: Psoriasi, la buona notizia per gli italiani che ne soffrono. Al via ‘Chiedi al dermatologo’