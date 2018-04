Francesca Cipriani è impegnata nel reality show L'Isola dei famosi. Durante la giornata di martedì, però, avrà sicuramente pensato a dove sarebbe dovuta essere: in tribunale, a Rovigo, per testimoniare nel corso del processo per stalking e lesioni istituito a carico dell’ex fidanzato Marco Pavanello, ex corteggiatore di Uomini e Donne. I carabinieri hanno provato a cercare Francesca per consegnarle la notifica prevista per la sua comparizione in aula ma, per ovvie motivazioni, non sono riusciti a notificargliela. Francesca, infatti, come è noto si trova in Honduras. Gli altri testimoni del processo hanno rilasciato regolarmente le loro dichiarazioni, fornendo la loro versione dei fatti al giudice Laura Contini che, tuttavia, ha rinviato l’udienza al prossimo 23 novembre, data in cui la stessa Francesca, presumibilmente in Italia, potrà essere ascoltata. Pavanello è stato imputato per stalking e lesioni proprio ai danni della soubrette 34enne che aveva già denunciato pubblicamente di essere stata malmenata dal suo ex, pur non costituendosi parte civile. (Continua a leggere dopo la foto)

La difesa dell’uomo sostiene, invece, che le lesioni riportate da Francesca in quell’occasione sarebbero da imputare a una caduta accidentale dalle scale. Facciamo un passo indietro: ricordiamo che i fatti risalgono a Pasqua del 2014. Quel giorno la Cipriani si trovava in un appartamento a Saletto, in provincia di Padova, proprio insieme al suo ex. Raccontò all’epoca di una discussione cominciata per gelosia che sarebbe poi degenerata, con l’uomo che avrebbe picchiato la soubrette al punto da costringerla a recarsi al vicino pronto soccorso di Este. (Continua a leggere dopo le foto)

Il rapporto tra i due finì in quel momento. Dopodiché sono iniziati una serie di comportamenti persecutori da parte dell’uomo, oggi imputato sia per stalking che per lesioni. Fu la Cipriani a raccontare al TgCom l’accaduto. "Sono stata picchiata, anzi mi voleva proprio uccidere. Era già successo in passato, per questo lo avevo lasciato, dopo mesi lui mi ha chiesto un chiarimento e io ci sono cascata di nuovo. Ma stavolta ho deciso di parlare, anche per tutte quelle donne che subiscono violenza in silenzio. Nelle prossime ore deciderò se sporgere denuncia, ho paura e sono ancora scossa". Se la versione di Francesca venisse confermata, ci auguriamo tutti che il mostro paghi la sua pena.

