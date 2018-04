Le feste diventano motivo di malinconia per chi non può viverle con gioia. Qualcuno questa Pasqua è stato costretto a passarla in ospedale, così come sarà costretto a passare lì molti altri giorni: sono ad esempio i bambini dell'ospedale pediatrico oncologico di Bari. Per loro, però, una nota lieta è arrivata nel giorno di festa. "La grandezza di un artista si misura dai gesti oltre che dalle sue doti…" scrive a proposito di Ermal Meta l'Apleti Onlus, "organizzazione no-profit, che oggi riunisce genitori, amici ed operatori sanitari con l’obiettivo di offrire ai bambini oncologici in cura presso il reparto di oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari, l’assistenza medica e psico-sociale più qualificata al fine di garantire loro le cure migliori e la più elevata qualità di vita possibile". Un complimento dovuto a una bella sorpresa che il cantante pugliese ha fatto ai bambini del reparto di Oncologia pediatrica dell'ospedale "Giovanni XXIII" di Bari che per Pasqua hanno potuto incontrare il vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo che ha speso alcune ore assieme ai pazienti, parlando con loro e suonandogli qualcosa, come si vede dalle foto che sia lui che l'associazione hanno postato sui rispettivi social. (Continua a leggere dopo la foto)

"La grandezza di un artista si misura dai gesti oltre che dalle sue doti… Mai avremmo pensato che un saluto ai nostri piccoli e grandi pazienti diventasse un pomeriggio nel quale Ermal Meta ha cantato con e per loro… raccontandosi e ascoltando le loro storie,con una delicatezza rara… Orgogliosi di averti conosciuto Ermal…", ha scritto l'Associazione sui social postando le immagini del cantante assieme ai bambini, e lo stesso Meta ha voluto ringraziare i bambini... (Continua a leggere dopo le foto)

"Ieri ho passato un pomeriggio bellissimo in compagnia di piccoli guerrieri e della Onlus Apleti. Forza e bellezza. #fuckleucemia #onlusapleti#policlinico #bari". Pochi giorni fa, inoltre, il Comune del Capoluogo pugliese ha deciso di consegnare al cantante, per iniziativa del Presidente della Commissione consiliare Culture Giusi Cascella e del Sindaco Decaro, le chiavi della città "per il suo straordinario talento e per il meritato successo che ha saputo conquistare grazie a una grande personalità e a uno stile inconfondibile". Bravo Ermal!

