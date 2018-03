Un volto angelico, particolarissimo e unico che lo metteva sempre al centro dell’attenzione. Ma per motivi molto diversi da quelli che possiamo immaginare. Madden Humphreys, è un bambino originario dell'Oklahoma di 7 anni con delle caratteristiche somatiche straordinarie: due occhioni grandissimi dal colore diverso, uno verde e uno blu e il labbro leporino. Il bimbo è infatti nato con una palatoschisi bilaterale e con l’eterocromia dell’iride, ovvero con gli occhi di colore diverso. Proprio queste caratteristiche fisiche particolari che contraddistinguono il piccolo, però, sono anche fonte di sofferenza per lui che spesso viene additato e preso in giro dagli altri bambini che lo bullizzano e lo emarginano. Per fargli riacquistare un po’ di fiducia, la madre ha trovato un preziosismo gatto che ha gli stessi occhi del suo bambino. Mentre curiosava su Facebook in un gruppo delle mamme, Christina, ha notato un curioso gattino ed è stato un colpo di fulmine. Trovare un altro essere meraviglioso come il suo Madden le ha riempito il cuore di gioia e così ha preso una decisione straordinaria. (continua dopo la foto)

“Il micio, che era ospitato da un gruppo in Minnesota, aveva anche lui il labbro leporino e due occhi di colore diverso, esattamente come Madden. Erano destinati a diventare amici e così è stato”, ha raccontato la donna. Con l'aiuto di alcuni amici, la famiglia è andata dall'Oklahoma fino al Minnesota per incontrare il gatto che è stato ribattezzato Moon. "Tantissime persone sono state generose con noi e ci hanno aiutato ad affrontare il viaggio in modo da poter adottare questo dolce cucciolo. Strano come un animale domestico possa riuscire a farti sentire meno solo”, ha scritto Chriatina su Facebook. Moon era stata salvata due anni dalla Mending Spirits Animal Rescue che scrive: "Siamo così felici che abbia trovato una casa, questi legami scaldano il cuore”. (continua dopo le foto)





Grazie all’arrivo di questa splendida gatta, la vita di Madden ha preso un’altra piega. Oggi il bambino è molto più sereno, ha trovato un compagno di giochi a cui dare affetto e il fatto che siano così simili è un vero miracolo della natura. In casa sono tutti molto più sereni, sapendo che con l’arrivo di Moon il piccolo ha riacquistato la fiducia persa. "È incredibile come un animale domestico possa farti sentire meno solo. In un mondo di bulli e di odio, loro due si vogliono bene e Moon sarà l’amico del cuore di mio figlio nel suo lungo viaggio per diventare grande” ha concluso la donna.

