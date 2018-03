Sarà successo a tutti almeno una volta nella vita. Finalmente a bordo, magari dopo una coda interminabile al check in e qualche storia sui bagagli, l'aereo sembra proprio non voler decollare. Cuffie alle orecchie, un ultimo sguardo al telefono prima di spegnerlo, qualche sms o una breve chiamata per dire che si sta partendo, uno sguardo veloce alle riviste e alle istruzioni che si trovano nella tasca del sedile di fronte. Pure un salto al bagno, perché no, prima di allacciare le cinture. Passano i minuti, l'aereo si riempie. Sembra tutto okay, il personale di bordo non dà segnali evidenti e dalla cabina di comando tutto tace. Che succede adesso? Perché non parte? Che noia, io ho fretta di arrivare, mi aspettano. Le classiche domande. I motivi di un ritardo possono essere svariati. Tante volte è colpa di qualche passeggero indisciplinato, altre del maltempo, altre ancora del traffico in aeroporto. Ma siamo senza meno tutti d'accordo nel dire che aspettare, senza capirne la ragione, non è mai piacevole. Eppure succede frequentemente. La storia che stiamo per raccontarvi, però, è particolare. E porta alla luce una situazione che difficilmente è immaginabile quando, presi dall'urto di nervi per il ritardo, magari di diversi minuti rispetto alla tabella di marcia, attribuiamo la colpa a chissà chi. (Continua dopo la foto)

Il volo in questione ha parecchio ritardo: 45 minuti quando la passeggera che ha immortalato tutto con il suo smartphone pubblica una foto e un messaggio sul suo profilo Facebook per mostrare ai suoi amici virtuali cosa stesse accadendo sull'aereo fermo in pista all'aeroporto di Seattle-Tacoma. Lei si chiama Kristen Wiley e, nell'era dei social e di 'tutto in tempo reale', scatta una foto a bordo e sotto spiega la ragione per cui il volo 748 dell'Alaska Airlines che la ospita non si è ancora mosso di un metro: "Siamo attualmente seduti su un aereo con un ritardo di 45 minuti. Perché? Perché c’è una donna anziana che soffre di demenza molto turbata e confusa", spiega Kristen. (Continua dopo le foto)

Vedendo un agente della sicurezza avvicinarsi alla signora che sedeva poche file dietro di lei, la passeggera aveva capito che c'era qualcosa che non andava. La donna in difficoltà abbracciava il suo cagnolino cercando sostegno emotivo tanto era spaventata. Lo staff dell'Alaska Airlines si è dimostrato paziente e gentile: ha cercato di tranquillizzarla e incoraggiarla in tutti i modi. E Kristen era felice a vedere quella scena di umanità. Il ritardo era passato in secondo piano. Ma nonostante gli sforzi, gli assistenti di volo non sono riusciti a calmare l'anziana, così, con discrezione e gentilezza, l'hanno scortata fuori con il marito. La compagnia aerea ha poi offerto loro hotel e mezzi di trasporto per passare la notte in città e riprovare a volare il giorno dopo. Le compagnie aeree ricevono sempre critiche sui social, ma non stavolta. Grazie a Kristen e al suo post, che ha ricevuto decine di migliaia di condivisioni: "È così che bisogna prendersi cura delle persone, di una madre, una sorella, una zia, un'amica…".

