Aveva dei fortissimo dolori in tutto il corpo e si rivolgeva spesso alla sua mamma per farsi aiutare. Ryder Grace a soli 3 anni era afflitto da spasmi incomprensibile. Katherine, la madre, si è subito allarmata visto che la condizione del figlio non era affatto normale. Così si è precipitata dal pediatra che dopo aver visitato il bambino, gli ha prescritto un semplice antinfiammatorio ritenendo non vi fosse nulla di preoccupante. La cosa però è andata avanti così per settimane e poi per mesi senza che nessun dottore consultato riuscisse a capire quale fosse veramente il problema: il piccolo aveva un cancro. Il bambino di 3 anni australiano ora sta conducendo la sua battaglia contro un neuroblastoma pediatrico, un raro cancro infantile che colpisce solo una persona su 100mila. Ryder aveva accusato vari malesseri da tempo con improvvisi dolori che lo portavano anche a zoppicare ma dopo aver consultato più medici di base nessuno era stato in grado di fare una diagnosi esatta e nemmeno gli ha consigliato ulteriori esami. (continua dopo la foto)

"All'inizio ha iniziato a zoppicare in modo casuale senza che ci fosse stato alcun trauma e aveva una debole febbre che andava e veniva", ha raccontato sua madre, Katherine Grace, ricostruendo l'iter tra medici e ospedali: "L'ho portato a visita otto volte in totale, hanno detto che forse era un virus". "I medici non volevano fare un esame del sangue, dicevano che non volevano traumatizzare un bambino di tre anni", ha rivelato la donna. Preoccupata che fosse leucemia, la signora Grace è andata contro i consigli del medico e ha ordinato un esame del sangue che però no ha riscontrato nulla. (continua dopo le foto)





Solo con una biopsia su campioni di midollo osseo i medici infine sono riusciti a capire che cosa causava al ragazzo così tanto dolore. "Il cancro si era diffuso in ogni parte del suo scheletro, in gran parte del suo tessuto molle e nel suo midollo osseo. Era dolorante, dappertutto" ha raccontato Grace. Da allora Ryder ha completato il suo settimo ciclo di chemioterapia che lo ha visto trascorrere 42 giorni in ospedale e sottoporsi a un trapianto di midollo osseo. Il piccolo però ha ancora bisogno di cure e la mamma ha lanciato una raccolta fondi per sottoporlo a una terapia sperimentale in Usa che potrebbe aumentare le sue aspettative di vita.

