Una madre può misurare l’amore che nutri nei riguardi del proprio bambino? Quanto sarebbe disposta a fare pur di salvarlo da una sorte che ritiene dannosa? Chiunque risponderebbe che metterebbe a repentaglio la propria vita, ma mai quella del piccolo che ha tenuto dentro per nove mesi. Eppure Lesely Speed una donna di 44 anni di Rushbury, nel Regno Unito è riuscita nell’esatto contrario. Archie Spriggs il figlio di soli 7 anni è morto e la responsabilità è proprio della mamma. Il piccolo è morto nel giorno in cui si sarebbe dovuta svolgere in tribunale l'udienza per l'affidamento del bambino e la donna era sconvolta, così devastata da usare una sciarpa e un cuscino per uccidere, soffocandolo, Archie. Questa la ricostruzione dell’accusa, sebbene la Speed abbia sempre negato. Ma un’affermazione l’ha tradita: "Meglio morto che con il padre". I fatti risalgono allo scorso 21 settembre, quando il corpo del bambino venne trovato senza vita nel suo letto dal compagno dell'assassina, Darren Jones, ma soltanto nelle ultime ore la mamma della vittima è stata condannata all'ergastolo per un minimo di 18 anni di reclusione. (continua dopo la foto)

"Non si può uccidere la creatura che si dovrebbe proteggere. Forse pensava che con il padre non sarebbe stato felice, ma ciò non giustifica ciò che ha fatto", ha detto il giudice leggendo la sentenza e sottolineando che l'imputata era affetta da una patologia mentale cronica. Secondo quanto riferito in tribunale, la donna avrebbe perso la testa pensando che l'ex marito volesse ottenere la custodia del figlio per portarlo con sé a vivere in Slovacchia insieme alla sua nuova moglie. In una serie di messaggi, la donna avrebbe scritto: "Sento che lo sto perdendo, devo fare qualcosa". Ed Archie aveva avvertito che qualcosa non andava. Soltanto una settimana prima del delitto, i suoi insegnanti della Church of England School di Rushbury avevano allertato i servizi sociali dopo che il bambino mostrava stati d'animo e comportamenti alterati.





Poi, una sera dello scorso settembre, Lesley ha deciso che era meglio vedere suo figlio morto che con il padre, come ha scritto anche in alcune lettere trovate nella sua abitazione, e l'ha ucciso strangolandolo con una sciarpa e un cuscino. Lei ha sempre negato di essere stata l'artefice della morte del figlio, sostenendo di averlo trovato morto soffocato nel suo letto, ma la scientifica non le ha dato ragione e anche il suo compagno, che ha scoperto il corpo di Archie, ha riferito che la donna aveva confessato di averlo ucciso con le sue mani. "Dopo aver visto Archie, ho trovato Lesley distesa sul pavimento del bagno con varie ferite da coltello al collo e alla braccia. Mi ha detto che era stata lei ad ammazzarlo e che aveva tentato il suicidio", ha riferito.

Ti potrebbe interessare anche: “Mio figlio è morto, voglio dirvelo io”. Lutto devastante per il campione. Aveva solo 5 anni il suo bambino. L’annuncio straziante e subito il cordoglio sui social: “Ciao campione…”