Una gravidanza indesiderata che ha avuto il peggiore degli epiloghi. È quello che è accaduto a Camille Wasinger-Konrad una ragazza di 23 anni di Highlands Ranch, nello stato del Colorado (Usa). Oggi la giovane per la crudeltà del gesto che ha compiuto è stata arrestata dalla polizia con la terribile accusa di infanticidio. La dinamica dei fatti è completamente assurda e sintomo di una ignoranza profonda e di una non consapevolezza del valore della vita. La giovane ha infatti partorito di nascosto in casa e poi non ha esitato a liberarsi del neonato in un modo sconcertante: lo ha lanciato letteralmente oltre la recinzione nel giardino dei vicini con ancora il cordone ombelicale attaccato. La macabra scoperta è avvenuta circa 15 ore dopo, quando la vicina di casa della donna è uscita in giardino con il cane scoprendo una scia di sangue a terra e sulle sdraio. Di fronte a questa scena la signora è inorridita non sapendo ancora a cosa sarebbe andata in contro. Seguendo la scia di sangue si è ritrovata di fronte il corpicino del bambino. A quel punto ha immediatamente chiamato i soccorsi. (continua dopo la foto)

Quando l’ambulanza è arrivata sul posto, i sanitari si sono subito resi conto che per il neonato ormai non c'era più niente da fare. Dalla ricostruzione effettuata dagli inquirenti, è emerso che la Wasinger-Konrad ha gettato il bimbo appena nato come spazzatura nel giardino dei vicini dove le tracce di sangue hanno evidenziato che il piccolo è prima rimbalzato su una ringhiera e poi su una sedia a sdraio. La 23enne aveva partorito in casa senza far sapere niente a nessuno, poi aveva coperto la bocca di suo figlio per impedirgli di piangere e infine lo ha portato fuori avvolto stretto in una coperta. Quando è stata interrogata la prima volta, la giovane donna ha fatto finta di non sapere nulla ma quando è stata messa di fronte alle evidenze, ha raccontato che non sapeva nemmeno di essere incinta.





Questo è il fatto più avvilente della storia. La giovane donna ha spiegato agli investigatori che si era svegliata con crampi allo stomaco tra le 6 e le 7 del mattino e che poco dopo il bambino è uscito da solo. Infine l’orribile omicidio senza farsi scoprire dalla famiglia del padrone di casa che abita al piano superiore. In realtà alcuni colleghi della donna hanno confermato agli inquirenti che lei gli aveva confidato di essere incinta alcuni mesi prima. La causa esatta della morte del bimbo non è stata ancora resa nota.

