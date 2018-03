Non è la prima volta che ci ritroviamo a raccontare di scherzi stupidi che poi finiscono in tragedia. Stavolta, però, la storia ha davvero dell'incredibile. Una volta ancora è importante, quindi, ricordarsi che prima di agire è sempre bene pensare a quali conseguenze potrebbero esserci, soprattutto se la cosa che stiamo facendo è su un'altra persona. Così come il protagonista si questa vicenda che voleva fare uno scherzo al collega e amico che stava lavorando insieme a lui nell'officina. Quando l'uomo si è abbassato per prendere alcuni oggetti, lui ha avvicinato il compressore dell'aria al suo fondoschiena e ha aperto la manopola facendo partire una potente getto di aria che però si è rivelato fatale. Tanto è bastato infatti per provocare nella vittima ferite che si son dimostrate mortali. Il dramma in un capannone officina di Nangloi Jat, nel distretto di Delhi Ovest, in India. L'episodio, come raccontano i giornali locali, ha coinvolto due operai di una ditta locale che trasforma e commercializza il legno. (Continua a leggere dopo la foto)

Il tutto è avvenuto in pochi attimi e forse nemmeno l'autore del gesto, il 40enne Anjan Misra, ha capito all'inizio la gravità della situazione. La vittima, identificata solo col nome di Revinder, infatti è stato spinto a terra dal getto ma solo negli attimi successivi si è capito che non rispondeva più perché esanime. "Abbiamo avvisato il manager della ditta e portato Ravinder prima in un centro medico locale e poi in un ospedale governativo più lontano". (Continua a leggere dopo le foto)

"Purtroppo è morto durante il trattamento sanitario nel corso della giornata" hanno spiegato i colleghi. L'uomo è morto per emorragia interna e danni agli organi. Per l'autore del gesto, assunto nella ditta proprio grazie alla vittima perché amici e provenienti dallo stesso villaggio, ora potrebbe configurarsi l'omicidio colposo.

Ti potrebbe interessare anche: Ragazzino violentato col compressore, ecco cosa hanno deciso i giudici per il suo aguzzino